Así enfrentan los salvadoreños la ola de calor

La ola de calor en El Salvador persiste, con temperaturas máximas que alcanzaron niveles excepcionales el martes pasado.

San Miguel registró 41.8°C, Puente Cuscatlán 40.2° C, La Unión 36.8° C, Acajutla 36.0° C, Santa Ana 35.4° C, e Ilopnago 35.2° C.

Hoy, se espera que las condiciones se mantengan intensas, con temperaturas de hasta 37.0° C en la zona occidental 39.0° C en la zona central y 41.0° C en la zona oriental del país. El cielo estará poco a medio nublado.