Lionel Messi y Claudio Bravo, la edad es solo un número

Lionel Messi cumple este lunes 37 años y suma más partidos que nadie en la historia de la Copa América. Claudio Bravo, con 41, se acaba de convertir en el arquero más longevo en los 108 años del torneo. Imprescindibles para sus selecciones ambos demuestran que la edad es solo un número.

Messi y Bravo afrontan la séptima Copa América, más que nadie en sus respectivas selecciones y a tan solo una del récord que comparten el ecuatoriano Alex Aguinaga y el uruguayo Ángel Romano, lo que les ha llevado a ser dos de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano este siglo.

Compañeros en el Barcelona durante tres años, Bravo nunca ha ocultado su admiración por el capitán argentino como detallaba hace un par de años, al hablar en TNT sports sobre el tramo final de la carrera de Messi.

“Leo a lo mejor no va a estar físicamente, pero el talento no va a disminuir. Eso es como que te toquen con la varita. Lo mandas de vacaciones, está dos meses fuera, lo pones a jugar y va a jugar de la misma manera. El talento que él tiene es algo único. Yo, a ese nivel, no lo he visto. Sí he visto a jugadores que se pueden acercar, como Iniesta, o Xavi, pero desde otra posición”.

La “kriptonita” de Messi

Claudio Bravo le negó dos títulos a Leo Messi. Dos Copas América, en 2015 y 2016, en las que la actuación del arquero chileno fue decisiva tanto durante los partidos como en las tandas de penaltis y no solo eso; en las últimas seis ocasiones en las que se enfrentaron sus selecciones con ambos en el campo tan sólo en dos salió victoriosa Argentina.

Es una rivalidad que se ha prolongado durante 17 años, desde el 5 de mayo de 2007, cuando Messi se enfrentó por primera vez a Bravo con victoria del Barça por 0-2 en Anoeta y goles de Andrés Iniesta y Samuel Eto, según datos de Besoccer pro para la Agencia EFE.

En más de tres lustros, el arquero chileno y el delantero argentino se han enfrentado en 20 ocasiones. Messi anotó 17 goles en esa veintena de partidos, pero solo 15 a Bravo, dado que el chileno fue expulsado en el minuto 53 del Barcelona-Manchester City, el 19 de octubre de 2016, y fue el argentino Willy Caballero el que encajó los otros dos goles de ‘La Pulga’.

Hubo siete partidos en los que no marcó, pero sí lo ha hecho en sus últimos 5 enfrentamientos.

Ahora, los dos vuelven a enfrentarse en la que se supone que será su última Copa América. Para ambos es un momento especial. Messi quiere su segundo trofeo en este torneo. Claudio Bravo, tras desvincularse del Betis el 30 de junio, medita cuánto prolongar su carrera y su decisión puede estar vinculada a cómo se sienta en Estados Unidos.