Edson Álvarez, capitán de México, baja para resto de la Copa América por un desgarro

El centrocampista Edson Álvarez, capitán de la selección de México, anunció este martes que se perderá lo que queda de Copa América de Estados Unidos tras sufrir un “desgarro parcial” en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

“Desafortunadamente mi participación en la Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras. Es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, pero son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer con todo esto”, dijo el jugador del West Ham inglés en un vídeo compartido en las redes sociales.

Álvarez, de 26 años y uno de los mejores futbolistas de la actual plantilla de México, se sometió este martes a una batería de exámenes en Los Ángeles que confirmaron el peor de los presagios.

Según el diagnóstico compartido por la Federación Mexicana, padece un “desgarro parcial miofascial del músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso izquierdo”. “El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador”, indicó la entidad.

Álvarez se tuvo que retirar en camilla en el minuto 30 de la victoria, por 1-0, sobre Jamaica, entre lágrimas, tras sentir un fuerte pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo.

La zona de la lesión estuvo inflamada los días siguientes y este martes por fin pudo hacerse pruebas, que confirmaron que no podrá recuperarse a tiempo para jugar más en el torneo continental.

Álvarez comunicó, sin embargo, que se quedará en la concentración hasta que finalice la participación del Tricolor en la Copa América de Estados Unidos, que se celebra hasta el 14 de julio.

“He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final para apoyarlos y alentarlos como siempre he hecho; ahora me tocará fuera de la cancha. También me servirá para empezar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible”, señaló.

Álvarez quiso además mandar un mensaje a la afición mexicana para que siga “apoyando y alentando” al equipo nacional.

“Es un grupo de chicos extraordinarios. Me despido agradeciéndoles por todo su apoyo (…) Trabajaré para siempre estar a la altura de la selección”, prometió.

México se enfrentará este miércoles a Venezuela, en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América.

El Tri viene de ganar 1-0 a Jamaica. La Vinotinto también tiene tres puntos después de remontar 1-2 a Ecuador en la primera fecha.

El equipo que sume los tres puntos este miércoles en el SoFi Stadium de Los Ángeles dará un paso de gigante en sus aspiraciones para clasificarse a los cuartos de final.