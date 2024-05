Lenny Kravitz inaugurará la final de la Champions League presentada por PEPSI

A Pepsi® y la UEFA les da mucho gusto anunciar que el legendario músico de rock Lenny Kravitz encabezará el Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League, que Pepsi presentará el 1 de junio en el estadio Wembley en Londres. Este es el octavo año que Pepsi y la UEFA celebran la final con su esperado espectáculo, un evento que sin duda será una experiencia inolvidable, minutos antes de la mayor final en el calendario del fútbol de clubes.

El artista, ganador de un Grammy y conocido por su dinámica presencia escénica y sus éxitos icónicos, lleva décadas cautivando al público con su singular estilo multigénero y su magnética presencia escénica. Kravitz, que recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha estado concentrado en su esperado próximo álbum, Blue Electric Light. El cual está generando grandes expectaciones entre sus fans y críticos por previo a su lanzamiento el 24 de mayo, justo una semana antes del Kick Off Show que presenta Pepsi antes de la Final de la UEFA Champions League.

Para aumentar aún más el entusiasmo por la actuación tan esperada, hoy Pepsi lanzará un enérgico cortometraje titulado ‘Wembley Is Blue | Lenny Kravitz x UCL Final Kick Off Show by Pepsi’. En este corto, oímos los inconfundibles ecos del himno de la Liga de Campeones de la UEFA mientras Lenny Kravitz camina lentamente por el túnel del estadio de Wembley, brocha en mano, cubriendo las paredes de azul… dirigiéndose a la cancha legendaria del estadio de Wembley. Vemos al rockstar pasar frente al majestuoso trofeo de la UEFA Champions League, antes de pisar el famoso césped del estadio, cuando la cámara se aleja de repente para revelar un mural azul de su cara que cubre el terreno de juego y un estadio en efervescencia, todo ello en preparación para el espectáculo más esperado de Londres.

“Me muero de ganas de actuar en el Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League en Londres, una ciudad con un lugar especial en mi corazón. Va a ser un espectáculo fantástico antes de una final que significa tanto para muchos de nosotros. Me emociona mostrarles todo lo que tenemos preparado”, comentó Kravitz.

Por su parte el vicepresidente de Marketing Global de marca Pepsi en PepsiCo, Eric Melis dijo “por ser una marca con una amplia trayectoria tanto en la música como en el fútbol, nos enorgullece reunir de nuevo, en la ciudad anfitriona, a millones de espectadores de todo el mundo y traer a uno de los nombres más icónicos de la música para una actuación electrizante en vivo desde el emblemático estadio de Wembley en Londres como sede de la música, el deporte y el entretenimiento. El Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League correrá a cargo de una leyenda de la industria musical que dotará de dinamismo y energía sin igual al espectáculo. Lenny Kravitz es alguien que siempre lo da todo y promueve el amor y la humanidad en su trabajo. Vive conforme a nuestra filosofía ‘Sed de más’, que celebra el anhelo de vivir intensamente, así que estamos impacientes por ver cómo reaccionan los fans a este espectáculo irrepetible”.

El director de Marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, agregó “el Kick Off Show que presenta Pepsi para la final de la UEFA Champions League de este año, desatará la euforia de los aficionados cuando el legendario icono del Rock and Roll, Lenny Kravitz, suba al escenario para ofrecer una de sus características actuaciones antes de la final de la UEFA Champions League de este año. Nuestra larga y fructífera asociación con Pepsi nos llena de orgullo, ya que colaboramos para hacer que este partido tan esperado en el calendario futbolístico sea más memorable y entretenido para los asistentes en Wembley y los demás fanáticos alrededor del mundo”.

Nuevamente, Pepsi y la UEFA celebran la final de la UEFA Champions League con un espectáculo musical impresionante a cargo de los artistas más icónicos del mundo que une a los fans del fútbol y de la música a través de entretenimiento de primer nivel. El Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League, la materialización de la plataforma mundial de Pepsi “Sed de más”, se transmitirá en más de 200 países y territorios de todo el mundo, minutos antes de que comience el partido más destacado del calendario de fútbol de clubes.

Los aficionados podrán ver el Kick Off Show a través de su emisora local y del canal oficial de la UEFA en YouTube. Se anima a los aficionados a mantenerse informados siguiendo a Pepsi en Instagram, X (previamente Twitter) y Facebook.