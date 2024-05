Ernesto Corti confirma su salida de Águila

El entrenador de Club Deportivo Águila, Ernesto Corti, confirmó este martes que no continuará al frente del equipo emplumado tras concluir su participación en el torneo Clausura 2024, siendo eliminado por Club Deportivo FAS en fase de cuartos de final.

“Ya le he comunicado a los dirigentes que no voy a continuar. Es una decisión personal. Buscaré la forma de seguir trabajando en otros rumbos. Agradecido a la dirigencia que me eligió”, informó Corti en declaraciones al programa Güiri Güiri al Aire.

El “Carucha” concluye así su segunda etapa en el conjunto emplumado, dejando un saldo de 27 victorias, 15 empates y 9 derrotas en 51 partidos disputados.

Sin embargo, la hinchada migueleña siempre recordará al estratega sudamericano como el técnico artífice de la ansiada corona número 17, lograda en el Apertura 2023 derrotando en la final a Jocoro.