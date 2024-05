Alianza empata con Once Deportivo y el Cuscatlán dictará sentencia

Alianza se enfrentó la tarde de este jueves a Once Deportivo buscando un triunfo que le diera la ventaja en el primer asalto de la fase de cuartos de final del torneo Clausura 2024. No obstante, capitalinos y ahuachapanecos no lograron pasar del empate y la serie se tendrá que decidir en el Cuscatlán.

El técnico Jorge “El Zarco” no quería sorpresas en tierras ahuachapanecas y sacó su once de gala, pero Dowson Prado volvió a lucir un planteamiento sólido en defensa buscando sorprender al equipo capitalino por las bandas, y así tendrían la primera chance del partido, la más clara del primer tiempo, con un centro desde la derecha que Roberto González remató de media chilena, pero Mario González sacó la manopla para mantener a salvo su portería.

Minutos más tarde, el peligro volvería a asediar la cabaña de los albos por un disparo desde la frontal de Iván Barhona, pero de nueva cuenta se encontró con la mano salvadora de Mario González. Antes del cierre de la primera parte, Michell Mercado inquietó la portería rival con un disparo cruzado que pasó cerca del poste derecho.

También hubo espacio para la polémica, en el segundo tiempo un centro de Marvin Monterroza fue rechazado por Efraín Cárcamo en el área chica, pero el balón le rebotó en la mano antes del despeje, ante los reclamos de Alianza por el posible penal, el árbitro Iván Barton consideró que no era sancionable ya que el esférico le había dado primero en el muslo y el juego continuó su curso.

Aunque el empate sin goles en el estadio Arturo Simeón Magaña no era mal resultado hasta el momento, “El Zarco” no estaba conforme y revolucionó el ataque con las entradas de Ezequiel Rivas, Leonardo Menjívar y Rodolfo Zelaya. La fórmula le funcionaría al minuto 83 cuando “Fito” encaró a la defensa por banda izquierda y mandó un centro medido para que Marvin Monterroza cerrar la pinza en el segundo poste y firmar la ventaja mínima.

No obstante, cuando todo pintaba para un regreso victorioso a la capital para los blancos, apareció Javier Bolaños con un fuerte cabezazo para sellar el empate definitivo sobre el minuto 90 que deja la serie completamente abierta.