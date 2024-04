Hugo Pérez sobre amistoso con Bonaire: “Esa forma de medirse es mentirosa”

El exentrenador de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, analizó este jueves la reciente gira por Estados Unidos en las que se disputaron los partidos contra Argentina, Bonaire y Honduras y criticó el juego contra el combinado caribeño, que se saldó con un inesperado 1-1.

“Creo que no sé porque se jugó contra Bonaire”, afirmó el estratega salvadoreño en una entrevista para el canal de YouTube El Salvador Fan Club, en referencia a rumores que dicho encuentro se pactó para que la Selecta rompiera la racha de 23 partidos sin ganar.

“Si jugás contra Bonaire, rompes la racha ¿Qué ganas? Ese equipo no te ponía ni dos pases, si yo estoy compitiendo por una Copa del Mundo, vengo, juego contra Bonaire, me veo mal y futbolísticamente no puedo medirme, esa forma de medirse es mentirosa”, agregó.

A la vez, mencionó que una de los principales aspectos que deben preocupar al actual seleccionador David Dóniga es asegurarse de proveerles las herramientas necesarias a sus jugadores para su buen rendimiento.

“Nos guste o no nos guste, al jugador si no le pagas millones de dólares, lo más importante es que se sienta bien, que lo traten como profesional”, concluyó.