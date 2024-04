F1: Circuito de Madrid para el Gran Premio de España del 2026, “diseñado al 99%”

La pista que albergará, en el circuito diseñado en el entorno del recinto de la Feria de Madrid (IFEMA), a partir de 2026 -y hasta 2035- el Gran Premio de España de Fórmula Uno, en espera de ser homologada definitivamente por la FIA (Federación Internacional del Automóvil), está diseñada al “99 por ciento”.

Esta vez, el gran aliciente para la afición local será la presencia del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso -con 32 victorias, 106 podios, 22 ‘poles’ y 25 vueltas rápidas en la F1-, que acaba de anunciar su renovación hasta, al menos, finales de 2026 con Aston Martin; y del madrileño Carlos Sainz (Ferrari) -con tres triunfos, 21 podios, cinco ‘poles’ y tres vueltas rápidas en la categoría reina-, que no seguirá en la ‘Scuderia’ y que aún no ha anunciado para qué equipo correrá a partir del año próximo. Sin olvidar a un ‘madrileño de adopción’, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), subcampeón del mundo la temporada pasada -con seis victorias, 39 ‘cajones’, tres ‘poles’ y once vueltas rápidas-; que tampoco ha informado cuál será su futuro a partir de 2025.

Durante el encuentro, los responsables del promotor del Gran Premio explicaron que el concesionario aún está en proceso de licitación y que el “complejo” concurso convocado aún no tiene ganador. En una prueba cuyo plan es “estar listos a finales de mayo” de 2026 y que entrará en el calendario del Mundial “entre el 30 de mayo y el 12 de octubre” -sin especificar más detalles- de ese año.

La fecha exacta también será la que mejor encaje con la actividad de IFEMA -que aparte de su gigantesca infraestructura, la logística tecnológica y el agua, presenta en su haber las garantías de seguridad avaladas por la organización de la Cumbre de la OTAN que tuvo lugar en la capital de España en 2022-, dado que, a diferencia de los circuitos ‘tradicionales’, generalmente vacíos, la Feria de Madrid tiene actividad diaria.

“Hay una solvencia, no sólo económica, también profesional. La F1 midió y chequeó que tuviéramos la capacidad técnica y económica. El Gran Premio tiene que ser rentable, respetando siempre la idea de la sostenibilidad”, explicó García Abad, que durante prácticamente dos decenios -periodo que incluye todos los grandes éxitos del genial piloto asturiano- fue la ‘sombra’ de Fernando Alonso, dentro y fuera de los circuitos.

“El trazado del circuito trata de aprovechar al máximo las infraestructuras construidas. Cuando en su día presentamos el informe a la FOM (Formula One Management, la principal empresa operativa del Grupo Fórmula Uno), credenciales había: hay energía para consumir la electricidad necesaria, infraestructura, wifi y baños de sobra en todas las instalaciones. Y en la zona del aparcamiento se va a instalar, para generar ‘energía limpia’ una gigantesca planta fotovoltaica”, añadió el ‘alma mater’ de un proyecto que, según indicó, surgió, en primera instancia, del italiano Stefano Domenicali, Presidente y Consejero Delegado de la Fórmula Uno.

“Queremos sacar de la discusión política el desarrollo del Gran Premio”, apuntó, asimismo, Raúl Díez. “Que nadie espere ninguna respuesta. No vamos a entrar en esta dinámica; y no queremos que esto se sitúe en un campo de batalla”, añadió el director de comunicación de IFEMA.

El Gran Premio, en el momento de firmar el contrato con el promotor el más largo hasta esa fecha -diez años-, presenta como uno de sus principales atractivos que será el primero de toda la historia en disputarse dentro de una gran capital europea; en un recinto al que se puede acceder por medio del transporte público -sobre todo en metro y autobús, pero también mediante tren- y con el aeropuerto de Barajas -donde se prevé instalar el centro de acreditaciones- a sólo cinco minutos.

La idea es acercarse lo más posible a la ‘huella de carbono cero’, en una prueba para la que se prevé limitar algo, “en contra del ‘business plan’, incluso” el aforo de la primera carrera, para hacer “un evento sostenible”. Por eso, aunque el aparcamiento es muy grande, los coches no son bienvenidos, invitando al público a que acuda usando el transporte público. En un nuevo concepto de Gran Premio, con numerosas actividades y ofertas de ocio a su alrededor; con el aeropuerto situado a cinco kilómetros del circuito y la Plaza del Sol, en el mismo centro de la capital española, a 16. Muy ‘a mano’ para quienes decidan disfrutar de la vida cultural y nocturna madrileña, según recordaron sus promotores este jueves.

Los ‘boxes’ se situarán a ambos lados del edificio principal del recinto ferial, cinco para cada equipo; y también se ubicarán en esa zona recintos reservados a la FIA y el ‘paddock club’, que, con una salida de capacidad mínima para 5.000 personas, será el más grande de Europa; y lo explotará la propia F1.

Aparte de eso, habrá otras ‘zonas de experiencias’ que se ofrecerán a las en total 304 marcas representadas en la categoría reina; y se esperan “no menos de” 15.000 ‘vips’ -los restantes 10.000 se ubicarán en otras zonas del recinto- y habrá una gigantesca ‘fan zone’. Dentro del recinto, que ya dispone de wifi y baños suficientes, ya existen 33 restaurantes.

El ‘pit lane’ se situará delante, en la zona de la acera de entrada al recinto; y los ‘boxes’ estarán comunicados con los pabellones, con el primer ‘paddock’ -“que se monta y se desmonta”- climatizado y cubierto; con la idea de que, de ser aceptada, los equipos dispongan de espacios propios más amplios dentro de los pabellones.

Habrá una zona común, en la que todos los portadores de los diferentes pases (vips, público en general, patrocinadores, prensa…) puedan encontrarse; y se espera que el concesionario se anuncie “razonablemente pronto”, aunque hay que asegurarse “muy bien de que cumple todos los requisitos”.

Entre los grandes atractivos de la pista -que aún deberá ser homologada definitivamente- destacan, aparte de los dos túneles, una gran curva peraltada que se espera se convierta en icónica. Y los cuatro supuestos puntos de adelantamiento resultantes de la simulación ya han sido aprobados por la FOM, en espera del definitivo visto bueno de la FIA