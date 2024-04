Arranca en Miami ‘The Messi Experience’, una muestra interactiva que recorrerá el mundo

La vida del astro del fútbol Lionel Messi y su rosario de triunfos han sido llevadas a una muestra interactiva que brinda un recorrido por la trayectoria única del argentino, marcada por un sueño escurridizo que finalmente logró cumplir: ser campeón del mundo.

La ciudad de Miami, el nuevo hogar de la estrella mundial del fútbol, tiene el honor de acoger a partir de este jueves el pistoletazo de salida de ‘The Messi Experience: A Dream Come True’, una muestra multimedia de innovadora tecnología que en los próximos años planea visitar hasta 80 ciudades del planeta, con Buenos Aires entre sus siguientes paradas.

La exhibición dedicada al actual capitán del Inter Miami, que se mantendrá abierta dos meses en esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.), comprende nueve instalaciones temáticas y mantiene un cierto orden cronológico, desde sus inicios en su natal Rosario hasta la consecución de la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina y su posterior desembarco al club de la MLS.

“Todo comienza por un sueño. El de un niño en Rosario (Argentina) que jugaba fútbol, lo jugaba muy bien y su sueño era ser campeón del mundo”, explicó a EFE David Rosenfeld, fundador de Primo Entertainment, la firma responsable de la exhibición junto con el estudio Moment Factory.

Proyecciones inmersivas, fotografías, instalaciones e interacciones con el capitán de la Albiceleste gracias a la Inteligencia Artificial son algunos de los elementos que los asistentes podrán apreciar a partir de este jueves, cuando la exposición levantada en un hangar del barrio de Coconut Grove abra sus puertas al público.

El recorrido de unos 75 minutos incluye además una zona interactiva de juegos y habilidades con el balón, así como un espacio dedicado a su etapa con el FC Barcelona, equipo de la liga española al que llegó para sumarse a la Masía y con el que vivió sus mayores logros a nivel de clubes, incluidas cuatro copas de Europa.

En el centro de esta exhibición palpita “una historia de superación”, dice Rosenfeld, un mensaje que de forma especial quieren recalcar a los niños: “Nada es fácil”.

Para la estrella, ahora de 36 años y considerado por algunos el mejor en la historia de este deporte, los inicios no fueron fáciles, ya que debió someterse en España a un tratamiento para el crecimiento, y luego fue objeto de críticas en su país antes de finalmente ganar el mundial, ya en la etapa final de su brillante carrera.

De ahí el subtítulo de la exposición,’ Un sueño hecho realidad’, señala el directivo, ya que si bien la vida de Messi es “un poco como de película”, no siempre fue tan maravillosa y el jugador enfrentó desafíos, aunque nunca se dio por vencido.

“La idea es que la gente sienta eso y lo vea. Muchos no saben esa parte, ven ahora que todo es maravilloso, pero no pudieron sentir todo el proceso para llegar a donde está hoy”, ahondó Rosenfeld.

Al cabo de los éxitos logrados con las exposiciones inmersivas dedicadas a los artistas plásticos Vincent Van Gogh y Frida Kahlo, los socios fundadores de Primo Entertainment, Rosenfeld y Andrés Naftalí, buscaban un proyecto que fuera “algo más interactivo, más llevando a la gente al sentimiento”, y para ello qué mejor que la vida de Messi.

“Para llegar al sentimiento y a los motivos tienes que contárselos de la forma que lo vivió él”, manifestó Rosenfeld.

“Ahí empezó la idea de crear algo emotivo, que le lleve a la gente por la vida y la carrera de él y que se sientan parte de eso, y no solo como lo pueden ver o leer en el libro”, ahondó Rosenfelfd, sobre la gestación de esta muestra en la que se implicó el futbolista y su equipo.

En un comunicado sobre la exhibición, Messi se mostró encantado de participar en este proyecto que muestra su trayectoria “dentro y fuera del campo”, y que ofrece la oportunidad de revivir “los momentos más memorables y sentir las emociones” que han sido parte de su trayectoria.

“A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol”, agregó el deportista, quien se espera que en los próximos días visite la exhibición.

Rosenfeld recalcó que Messi es una leyenda viva y “un ejemplo perfecto de cómo todas las generaciones pueden superar los retos y triunfar”.