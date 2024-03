Scaloni: “Con El Salvador vamos con la guardia alta”

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa de los ánimos con los que la albiceleste enfrentará el partido amistoso con El Salvador del próximo viernes en Philadelphia.

Al respecto, comentó que, pese a que la azul y blanco no era el rival al que esperaban enfrentar en esta fecha FIFA, dejó claro que no darán a lugar a ninguna sorpresa durante los partidos.

“Con El Salvador o con Costa Rica vamos a jugar igual. Vamos con la guardia alta”, aseguró Scaloni ante la prensa.

“En un principio habíamos firmado lo de China, se cayeron por cuestiones que no sé, bajo ningún concepto le faltamos al respeto a los rivales, los recibimos, tienen sus cosas y sus dificultades, el fútbol tiene esto, lo importante es la idea, trabajar, reforzar lo que queremos”, agregó.

Sin embargo, no descartó realizar cambios en el once habitual, tomando en cuenta que no podrá contar con su principal figura y capitán del equipo, Lionel Messi.

“Hemos jugado sin él (Messi), lo hemos hecho bien, pero en este caso nos sirve para probar otras cosas. La idea un poco es que jueguen la mayoría, hacer no ‘prueba’ porque la mayoría han estado, pero sí oportunidad que jueguen. Va a haber alguna cara nueva, hoy no tengo decidido quién va a jugar mañana, tenemos esta posibilidad de probarlos y verlos”, comentó.