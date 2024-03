Manchester United, preparado para esquivar una sanción de la UEFA por multipropiedad

El Manchester United tendrá que llegar a un acuerdo con la UEFA, como ya hicieron Aston Villa y Brighton & Hove Albion, para que la multipropiedad de uno de sus dueños, Jim Ratcliffe, no afecte a la participación del club en competiciones europeas.

Ratcliffe, dueño de INEOS, posee un 27,7 % del United desde diciembre y es además el propietario principal del Niza francés desde 2019. Esto puede entrar en conflicto con las reglas de multipropiedad de la UEFA, que podría poner en problemas la clasificación de los ingleses a la próxima Europa League.

Según estipula la regulación, si dos equipos del mismo dueño se clasifican a la misma competición europea, el que esté en peor posición en liga quedará excluida de ella, a no ser que presente las suficientes evidencias de que la multipropiedad no les da ninguna clase de ventaja.

En estos momentos, el Niza es quinto e iría a la Europa League, mientras que el United es sexto y podría jugar la misma competición.

Sin embargo, los precedentes de equipos ingleses favorecen a los ‘Diablos Rojos’, ya que tanto Aston Villa como Brighton & Hove Albion pudieron jugar en Europa este año pese a sus vínculos con otros clubes.

Los propietarios del Villa, el grupo V Sports, tuvieron que deshacerse de un 16 % del club para poder competir en Europa, al compartir propiedad con el Vitoria Setúbal, mientras que Tony Bloom, del Brighton, también llegó a un acuerdo con la UEFA y redujo su participación en el club portugués al ser dueño también del Union St Gilloise.

Como ejemplo, la participación del Villa en el Vitoria es de un 29 %, por lo que seguiría siendo superior al 27,7 % que tiene Ratcliffe, que además confía en que su compra no le reporte ningún problema al club.

“No hay ninguna circunstancia por la que mi parte del Niza prevenga que el Manchester United juegue en la Champions League”, dijo en la prensa británica hace semanas. “Encontraremos una solución. Las reglas están cambiando y actualmente son grises, no hay nada blanco o negro. Hemos hablando con la UEFA y tengo que decir que la conversación no fue del tipo ‘tenéis que cambiar esto y a nosotros no nos gusta’. Tendremos que cambiar algunas cosas, pero la UEFA reconoce, en muchas circunstancias, que la multipropiedad beneficia mucho al club pequeño”, advirtió el multimillonario británico.