Eric Acuña tras el 6-0 con Canadá: “Falló el miedo, nadie quería la pelota”

El tecnico de la selección femenina de El Salvador brindó en conferencia de prensa sus valoraciones ante el doloroso resultado obtenido en el primer partido de la Copa Oro ante Canadá, que se saldó con un abultado 6-0. El timonel azul y blanco lamentó la actitud de sus jugadoras, sin embargo, no se mostró sorprendido con el resultado.

“No me gusta cómo se perdió, no me importaban los goles, quería que mi equipo perdiera el miedo de jugar contra cualquiera, pero no se pudo. Hay que seguir trabajando. ¿Qué falló? El miedo, nadie quería la pelota, mis contenciones se escondían en la línea de centrales, lo entiendo, no es fácil, pero tiene que llegar a ser fácil”, expresó Acuña.

Sin embargo, Acuña se mostró optimista en poder pasar de ronda y reafirmó que también hubo errores en la parte técnica. “La meta de llegar a cuartos de final está intacta, vamos a seguir luchando, pero si hay un culpable de esto, soy yo”, añadió.

Respecto a su próximo rival en la segunda jornada del grupo C, Costa Rica, el estratega cuscatleco dijo que, a diferencia de Canadá, no hay mucha diferencia en nivel de juego con el cuadro tico, pero pidió más fuerza mental a sus futbolistas.

“Estamos en níveles muy parecidos. Vamos a tener que seguir trabajando, fortaleza mental hoy no hubo, es lo que tenemos que aprender a soportar, si hubiéramos tenido fuerza mental, el marcador no hubiera sido este”, sentenció.

La escuadra costarricense también debutó con derrota ante Paraguay, por lo que llega urgida de puntos ante El Salvador en la lucha por un lugar en los cuartos de final.