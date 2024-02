Eric Acuña: “Nos seguimos metiendo los goles nosotros solos”

Tras un nuevo tropiezo en la Copa Oro el pasado domingo en el que cayeron por 2-0 contra Costa Rica, el entrenador de la selección femenina de El Salvador, Eric Acuña, volvió a achacar la falta de experiencia de sus jugadoras, como el principal factor de los malos resultados.

“Nos seguimos metiendo los goles nosotros solos, nos sigue pasando factura lo amateur, cuando ves a tu equipo equivocarse de maneras demasiado infantiles es complicado. Hay que trabajar el tema anímico, hay que profesionalizar a la selección, poder ser más oficioso”, aseveró Acuña en conferencia de prensa.

Mencionó además que hay jugadoras que considera deberian dejar el combinado nacional, aunque no especificó nombres en este caso. “Hay que eliminar a los sabios de dentro de la cancha. Lo que más me preocupa son los errores puntuales. Hay ciertas jugadoras que deben salir de selección ya”.

No obstante, pese a haber perdido los dos primeros partiso del grupo, el timonel de la azul y blanco dijo que buscarán la victoria ante Paraguay, pues aún cabe el milagro de avanzar como mejores terceros.

“Eliminados no estamos, hay un tercer lugar, cuando matemáticamente no estás eliminado tenemos que salir a ganar el partido, no podemos seguir bajando, tenemos que tratar de seguir contruyendo, el partido contra Paraguay a muerte. No podemos seguir fallando así, no estamos en fútbol amateur, sentenció.