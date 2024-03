Jennifer López canceló conciertos en EE.UU. de su gira “This is Me… Now: The Tour”

Jennifer López ha cancelado conciertos en al menos siete ciudades de Estados Unidos que estaban incluidas en su primera gira en cinco años, según indicó este miércoles la web de venta de entradas Ticketmaster.

Han quedado excluidas de la gira “This is Me… Now: The Tour” Nashville (Tennessee), Nueva Orleans (Luisiana), Raleigh (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia), Houston (Texas), Cleveland (Ohio) y Tampa (Florida).

La gira, que debe iniciarse el 26 de junio en Orlando (Florida) y que concluirá el 5 de agosto en Montreal (Canadá), incluye al menos 37 conciertos.

Quienes hayan adquirido entradas para las actuaciones canceladas no necesitan efectuar ninguna gestión y en los próximos 30 días recibirán el reembolso a través del mismo método de pago que se usó en la compra, indicó Ticketmaster, que no precisa el motivo de las cancelaciones.

En sus redes sociales la artista tampoco da explicaciones al respecto.

López había anunciado en febrero que su gira celebraría el lanzamiento de su nuevo disco, “This is Me… Now”, que salió a la venta a mediados del mes pasado e incluye 19 canciones. Según el diario USA Today, López ha dicho que éste podría ser su último álbum.