Taylor Swift vende derechos del filme The Eras Tour

Taylor Swift vendió los derechos de su película The Eras Tour a Disney+ por más de 75 millones de dólares, reportaron medios especializados de Estados Unidos.

El triunfo de Disney se impuso ante una guerra de ofertas que incluía a plataformas de streaming como Netflix y Universal, según informó el medio estadounidense Puck y del que se hicieron eco publicaciones como Variety y The Wrap.

La película del concierto de Swift recaudó más de 261 millones de dólares en todo el mundo en su paso por salas de cine convencionales y ahora llegará a la plataforma del gigante del entretenimiento el próximo 15 de marzo.

La versión de la cinta en streaming estará titulada como Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), en la que se incluirá la canción Cardigan, de su álbum Folklore (2020) y cuatro temas acústicos adicionales los cuales no han sido revelados.

“Sabemos que al público le va a encantar la oportunidad de revivir el electrizante Taylor Swift: Eras Tour (Taylor’s Version) siempre que quieran en Disney+”, aseguró el presidente de Disney, Bob Iger, durante la conferencia de resultados de la compañía el miércoles.

El filme, lanzado a nivel global el 13 de octubre de 2023, está basado en la gira internacional homónima de la artista, se convirtió en la película sobre conciertos con mejor estreno en taquilla de la historia al facturar 123.5 millones de dólares en sus primeros días.

El lanzamiento superó así el récord de This Is It, de Michael Jackson, que recaudó 74,25 millones de dólares en 2009, y en diciembre de 2023 su gira se convirtió en la más lucrativa de la historia al ser la primera en recaudar más de 1.000 millones de dólares.

Los triunfos de Swift se han extendido a 2024 al haberse coronado con el premio a álbum del año por su trabajo en el disco Midnights durante la gala de la 66 edición de los Grammy, convirtiéndose en la primera artista en alcanzar el récord de cuatro galardones acumulados en dicha categoría.