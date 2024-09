Abogada acusa de “narco” a Guillermo Gallegos

La abogada penalista Lucrecia Landaverde acusó públicamente de “narco” a Guillermo Gallegos, exdiputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), luego de la publicación de un documental realizado por la Revista Factum, en el cual Gallegos es señalado como presunto miembro del Cartel del Golfo.

“Guillermo Gallegos: puede que tenga 3 opciones. 1. Se convierte en Testigo Criteriado.2. Huye, ó… 3. Termina en la cárcel. Demen un -Amén hermanos”, escribió la abogada en su cuenta personal de X.

En respuesta, el exparlamentario declaró por la misma plataforma: “Señoda: Pedogda, si tiene pruebas de lo que me está acusando le exijo las presente en la Fiscalía General de la República en los próximos 3 días, si no lo hace yo la demandare por difamación”.

No obstante, Landaverde no se retractó y aprovechó el espacio en la misma red social para señalarle: “Las pruebas no se presentan en la fiscalía, imbécil. Se presentan en la etapa procesal oportuna ante el juez competente que dirime causa. ¿No le da vergüenza decir que es abogado siendo tan ignorante?”

Y agregó en días posteriores: “R/ A comentarios y preguntas sobre si Guillermo Gallegos me ‘demandó penalmente’. No, además que no existe la ‘demanda penal’, es un COBARDE no tendría valor de incoar [iniciar] un proceso en mi contra cuando es a él al que le pueden descubrir tantas cosas. Yo soy una abogada de carrera”.

Hasta el momento, se desconoce si la denuncia ha sido interpuesta por Gallegos. El exdiputado se ha visto envuelto en polémicas en las redes sociales por acusaciones hechas por diversas figuras políticas que lo involucran en presuntos actos de corrupción.

El expresidente Mauricio Funes aseguró recientemente que el exdiputado ha realizado negociaciones irregulares con funcionarios del Órgano Judicial para favorecer sus intereses personales.

“Guillermo Gallegos es quien hasta ahora ha manejado el maletín negro en el Órgano Judicial”, afirmó el exmandatario en su cuenta personal de X (Twitter). Continuó: “Es conocido como el ‘sacador’, dadas sus influencias entre los magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo y lo Civil, así como el control que tiene de varios jueces del país”.

De igual forma, el movimiento de hackers llamado CiberinteligenciaSV filtró en redes sociales la presunta venta de una mansión en Lomas de Altamira, en San Salvador, por un precio de $1,800,000.00.

Aunque la oferta fue eliminada de la plataforma días después, usuarios en la red social retomaron la información y adjudicaron la residencia como propiedad de Gallegos, comparando fotografías publicadas por el propio exfuncionario que habrían sido tomadas en el interior de dicha mansión.