TSE entrega las credenciales a los 60 diputados electos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó este miércoles las credenciales a los 60 diputados electos en las elecciones del pasado 4 de febrero en las que el partido Nuevas Ideas (NI) obtuvo la mayoría.

El TSE entregó los documentos a quienes serán los 60 diputados propietarios y 60 suplentes para la legislatura 2024-2027.

En los comicios del 4 de febrero, NI logró 54 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa. El Partido de Concertación Nacional (PNC) y el Demócrata Cristiano (PDC) obtuvieron 2 y 1 escaño, respectivamente. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) obtuvo 2 y Vamos 1.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene 4 diputados, no logró ningún escaño, por lo que por primera en su historia desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992) no tendrá representación en dicho órgano, pero no desaparece como partido político.

El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con el que Bukele alcanzó la Presidencia en 2019 y que posee actualmente 5 parlamentarios, y el centro derechista Nuestro Tiempo (NT), ahora con una representación, no obtuvieron ningún parlamentario.