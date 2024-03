Ernesto Castro continuará siendo presidente de Asamblea Legislativa

El actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, continuará al frente de este Órgano del Estado durante el período 2024-2027, reveló este jueves el jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

“En eso doy cien por ciento de seguridad, de que el presidente de la Asamblea Legislativa va a seguir siendo el diputado Ernesto Castro”, contó Guevara durante la entrevista Punto de Vista de radio YSKL.

La Asamblea Legislativa de 60 diputados iniciará sus funciones el 1 de mayo próximo. Actualmente es conformada por 84 pero se reformó el número que la integran.

En los comicios del 4 de febrero, NI logró 54 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa. El Partido de Concertación Nacional (PNC) y el Demócrata Cristiano (PDC) obtuvieron 2 y 1 escaño, respectivamente. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) obtuvo 2 y Vamos 1.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene 4 diputados, no logró ningún escaño, por lo que por primera en su historia desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992) no tendrá representación en dicho órgano, pero no desaparece como partido político.

El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con el que Bukele alcanzó la Presidencia en 2019 y que posee actualmente 5 parlamentarios, y el centro derechista Nuestro Tiempo (NT), ahora con una representación, no obtuvieron ningún parlamentario.