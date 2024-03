El pleito público del presidente de ARENA con diputada electa

El presidente de ARENA en la era de la mayor debacle electoral y política de este partido, Carlos García Saade, se ha enfrascado en un pleito en la red social X con la diputada Marcela Villatoro, quien ganó una de las dos curules con los que contará ese instituto político.

Villatoro publicó en su cuenta en la red social X que “ya pasó un mes de la reelección de @franciscolirasv y mi persona, en la cual logramos ser esa voz dentro de la Asamblea, sin embargo hasta la fecha NI UNA LLAMADA, NI UN apoyo del presidente @cpgsaadeNo fuimos tus favoritos pero hoy por hoy somos la cara del partido”.

Villatoro, diputada por San Salvador, mencionó en ese tuit a Francisco Lira, quien también ganó la diputación por La Libertad.

García Saade, quien internamente es señalado como parte de los responsables de los resultados electorales de la ahora minúscula ARENA, respondió también a través de su cuenta en X: “Hola Marcela, que bueno que sigas respetando el liderazgo del #COENA y mi presidencia. Tanto tú como @franciscolirasv serán esa voz que necesita la oposición a este proceso, que tú y yo sabemos, algo huele mal”.

Esta es la primera vez que un presidente de ARENA se enfrasca en una discusión en redes sociales con un funcionario público de su partido.

Marcela Villatoro agregó que “no es capricho, no es enojo. Deben entender que lo que se viene es duro y que tenemos que ser fuertes y UNIDOS con los verdaderos líderes (no de dedo) para luchar por una mejor vida para los salvadoreños. Hacerse del ojo pacho y no escuchar ha sido el verdadero fracaso”.

Aunque no hay acusaciones directas en esta confrontación −que según fuentes internas de ARENA es borrornosa por parte del máximo dirigente de ARENA−, es revelador que García Saade haya dicho: “Una parte importante del país deposita en nosotros como oposición, ser responsables en denunciar y hacer contrapeso, y jamas vendernos, como hasta ahora NO lo hemos hecho y NO lo haremos”.

ARENA perdió estrepitosamente las elecciones presidenciales y de diputados a la Asamblea Legislativa del 4 de febrero, así como las municipales del 3 de marzo. Solo obtuvo dos de los sesenta escaños que tendrá la Legislatura a partir del 1 de mayo y una alcaldía.

La debacle de ARENA −partido que gobernó El Salvador de 1989 a 2009− no solo es electoral, ya que no cuenta ni siquiera con sedes después de que fueran incautadas por la Fiscalía debido a un proceso de juicio por corrupción del expresidente Francisco Flores (ya fallecido).

También guarda prisión por corrupción (desvío de unos 300 millones de dólares a cuentas particulares y testaferros) Elías Antonio Saca (presidente de la República 2009-2014).

El también expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) está siendo enjuiciado por corrupción y se encuentra fuera del país.

Con este marco de paso de corrupción, Milagro Navas fue la única que ganó una alcaldía en las elecciones municipales del 3 de febrero. Y para este triunfo se distanció de los colores de la bandera de su partido (azul, blanco y rojo) y en la campaña electoral y usó el rosa.

Hasta el momento, las personas que dirigen ARENA no han manifestado que renunciarán a sus cargos o que analizarán los resultados electorales.

