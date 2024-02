Joel Sánchez: “Hoy termina mi participación como candidato”

El candidato presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Joel Sánchez, se despidió este miércoles de los salvadoreños como candidato a la presidencia de la República.

Mediante un video divulgado en la red social X, Sánchez dijo: “Queridos hermanos salvadoreños, hoy termina mi entusiasta participación como candidato a la presidencia de El Salvador”.

“Los votos no me favorecieron, pero esto no evitará que siga trabajando desde mi trinchera, regresando a la sociedad civil como migrante y empresario”, agregó el empresario y migrante residente en Estados Unidos.

Sánchez subrayó que se comunicará con los candidatos para felicitarlos por su papel en los comicios del 4 de febrero.

“Dios bendiga a El Salvador y le dé sabiduría al presidente que la población decidió para llevar a esta nación querida por los mejores horizontes”, afirmó Sánchez, mientras que su partido ARENA habla de pedir la nulidad de los comicios ante las irregularidades que han denunciado desde el domingo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó el martes al inicio del escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero, en medio de la advertencia de ARENA de presentar una solicitud de nulidad de los comicios.

A las advertencias de pedir la nulidad de las elecciones se sumó el candidato presidencial de la exguerrilla del Frente Farabun Martín para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores.

Voy a proponer la nulidad de las elecciones de diputados porque hay inconsistencias, serias inconsistencias”, señaló el exdiputado y exalcalde.

El Salvador celebró el 4 de febrero elecciones presidenciales y legislativas, a las que unos 6.2 millones de salvadoreños (740,000 en el exterior) estaban convocados para votar.

La noche de ese mismo día el presidente Nayib Bukele se autoproclamó vencedor de los comicios y de inmediato presidentes de diferentes país comenzaron a felicitarlo.