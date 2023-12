El 45% de motociclistas que circulan en el país no posee licencia

El director General de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), Alfredo Alvayero, reveló que actualmente alrededor del 45% de motociclistas que circulan en el país no posee licencia para conducir.

Según Alvayero, “esto quiere decir que no solo no están habilitados para conducir el vehículo sino que también no tienen la formación necesaria básica para poder hacerlo de manera segura”.

Además, el funcionario señaló que esto es un factor muy importante pues se refleja en las estadísticas generales; ya que los motociclistas representan el 40% de todos los fallecidos por siniestros viales.

Estos porcentajes fueron revelados por el Director General de Tránsito durante su participación en la capacitación para profesionales de la salud denominada: Inducción en Medición de Alcohol a través de Aire Espirado por medio de Alcoholímetro. Actividad desarrollada en la mañana de este jueves, 21 de diciembre de 2023.