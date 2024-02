Redada de motociclistas que realizaban competencias ilegales en Surf City

Veintisiete motociclistas que realizaban competencias ilegales en el bulevar Surf City, en el Puerto de La Libertad, fueron detenidos por la Policía la madrugada de este sábado.

La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo las capturas y remitió a los motociclistas por conducción peligrosa.

La cifra de personas fallecidas y lesionadas en accidentes de motocicleta en El Salvador aumentó un 16.8 % y un 9 %, respectivamente, en el año 2023, según datos oficiales.

También muchos motociclistas no cuentan con licencia y provocan diariamente accidentes por la imprudencia.

Según el director General de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), Alfredo Alvayero, alrededor del 45% de motociclistas que circulan en el país no posee licencia para conducir.

“Esto quiere decir que no solo no están habilitados para conducir el vehículo sino que también no tienen la formación necesaria básica para poder hacerlo de manera segura”, sostiene el funcionario.

La Policía, por otra parte, arrestó entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado a dos conductores peligros en retenes antidoping.