Trump se muestra sorprendido de que Taylor Swift no lo apoye para las elecciones

El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) se mostró este jueves sorprendido ante legisladores de su partido en el Capitolio de que la cantante Taylor Swift no lo apoye para las elecciones de noviembre próximo, pese a que durante su mandato firmó una ley que protegía a los cantautores y productores de la industria, según congresistas presentes en la reunión.

Según información de medios nacionales como The Hill y CNN, Trump cuestionó la probabilidad de que la estrella de pop dirija su apoyo a Joe Biden, pues aunque en este periodo electoral la compositora de ‘Blank Space’ no se ha posicionado a favor de ninguno de los candidatos, durante el ciclo anterior apoyó al actual presidente de EE.UU.

“¿Por qué iba ella a apoyar a ese tonto? Ni siquiera sabe bajarse del escenario”, dijo el exmandatario, según los reportes.

Swift se ha convertido en una de las celebridades más populares de los últimos tiempos y el apoyo a alguno de los candidatos podría ser crucial durante este ciclo electoral.

Trump consideró que Swift debería apoyarlo porque durante su mandato aprobó la llamada Ley de Modernización de la Música, celebrada por la industria y que protegía a los creadores y productores.

Esta no es la primera vez que Trump habla sobre la cantante. En el libro ‘Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass’, el expresidente elogió efusivamente a Swift cuando el escritor Ramin Setoodeh le preguntó sobre lo que pensaba de ella:

“Creo que es guapa, ¡muy guapa! Me parece muy guapa. Creo que es liberal. Probablemente no le guste Trump. He oído que tiene mucho talento”, apuntó.

Este jueves, Trump regresó al Capitolio por primera vez desde el ataque de 2021, en el que sus partidarios atacaron el recinto legislativo con la intención de anular los resultados de las elecciones de 2020.

En la reunión con los legisladores, Trump supuestamente hizo comentarios sobre el aborto y otros temas que afectarán la campaña electoral en los próximos meses.

Su visita llega dos semanas después de que fue declarado culpable de 34 delitos penales tras el juicio que enfrentó en Nueva York por falsificación de registros comerciales en el caso que involucra a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.