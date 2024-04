Texas vuelve a bloquear exportaciones mexicanas tras incremento en el flujo migratorio

Transportistas mexicanos denunciaron este martes que las autoridades de Texas (EE.UU.) volvieron a instalar puntos de revisión aleatoria a los tráileres procedentes de Ciudad Juárez ante el aumento en el flujo de migrantes, lo que ha provocado un cuello de botella en el que cientos de cargas se están quedando varadas en el lado mexicano de la frontera.

“La semana pasada encontraron migrantes en una caja de tráiler, ya se veía venir. ¿Cuándo los van a quitar (los bloqueos)? No sabemos, pero le van a pegar muy fuerte a la industria que está aquí”, dijo a EFE Thor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo y Consejero Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Los empresarios temen que se repita una crisis similar a la ocurrida entre octubre y noviembre del año pasado, cuando cientos de millones de dólares en cargas se acumularon en el lado mexicano durante casi un mes de revisiones similares.

Como consecuencia, Salayandía advirtió que se vienen multas para la industria maquiladora debido a que tienen contratos de entregar sus mercancías justo a tiempo so pena de sanciones económicas.

“Estamos hablando de que cada carga trae un valor de arriba de 72 mil dólares, multiplicado por los 450 tráileres que se quedaron varados el sábado, estamos hablando de que en un solo día fueron más de 32 millones de dólares varados en Juárez”, indicó el empresario.

Agregó que todavía no hay una contabilización de las cargas que se quedaron sin cruzar el lunes, pero señaló que el flujo fue igual o más lento que el sábado.

Desde el viernes la policía de Texas anunció que instalaría de nueva cuenta revisiones a los tráileres que salen de la aduana como una forma de evitar que migrantes crucen escondidos

Agregó que la actividad industrial en toda la frontera norte viene muy lenta, y que en los últimos 7 meses se han perdido cerca de 40 mil empleos industriales en Juárez, por la baja demanda, y la baja cotización del dólar entre otros factores como los bloqueos de Texas.

El empresario mexicano añadió que con estas revisiones el gobierno texano está afectando a sus propias empresas, pues la industria maquiladora fabrica productos e insumos para la industria que también se ubica en territorio texano.

Fernando Javier Olivas Nieto es uno de los conductores que el lunes estaban varados en la fila de las exportaciones.

“Mal porque son muchas horas. Empezó el sábado, hoy llevo aquí tres horas y no he avanzado nada. No es la primera vez, el año pasado también pasó lo mismo que durábamos muchas horas, pero volvieron por los migrantes. Nos están afectando a todos, también a los de El Paso (EEUU, al otro lado de la frontera)”, explicó.

La frontera norte de México vive una persistente crisis migratoria, de la que Ciudad Juárez es uno de los epicentros, con la llegada constante de personas en movilidad rumbo a Estados Unidos y que está desbordando la capacidad de las autoridades migratorias de ambos países.