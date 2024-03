Mujer corre en Nueva York cargada con un colchón para apoyar a víctimas de agresión sexual

Con un pesado colchón sobre la espalda, la activista Summer Willis recorrió este viernes Central Park en una maratón organizada por ella misma para conmemorar el Día de la Mujer y crear conciencia sobre las agresiones sexuales.

En medio del emblemático parque neoyorquino, Willis -originaria de Texas- destacaba entre la multitud por el enorme colchón que cargaba en su espalda y en el que, bajo el dibujo de un ave fénix, se leía “en las cenizas encontramos nuestra fuerza”.

Relata que cuando estudiaba en la universidad, un hombre echó algo en su bebida y la violó, un suceso que la llevó a sufrir depresión y estrés postraumático durante años, hasta que decidió dejar atrás su lugar de origen y empezar de cero.

“Cada vez que pienso en estos años de mi recuperación me imagino como el ave fénix, que renace de sus cenizas. Hoy no estoy deprimida, no tengo estrés postraumático e, incluso con el peso de un colchón, todavía puedo encontrar la luz”, contó a EFE Willis mientras hacía su tercera ronda alrededor de Central Park.

Según la activista, el colchón simboliza que está cargando “con todo el peso de las agresiones sexuales para que ninguna otra mujer tenga que cargar con él”.

A pesar de que en su carrera recorrió Central Park sola, la joven contó que otras mujeres se habían unido en su camino y la habían acompañado durante algunos tramos, felicitándola y transmitiéndole fuerzas para terminar el recorrido.

El trauma que le generó la agresión la llevó a crear la fundación ‘Strength Throught Strides’, con la que este año lleva a cabo una iniciativa en la que correrá en 29 maratones para recaudar 290.000 dólares que destinará a organizaciones que apoyan a víctimas de abuso sexual.

Al término de la carrera, la estadounidenses alcanzaba, además, un récord, convirtiéndose en la primera mujer en llevar a cabo una maratón con un colchón a la espalda.

“Antes no era corredora, me parecía algo difícil, apenas podía correr un kilómetro y medio, pero quería demostrarme a mí misma que soy más fuerte de lo que pensaba. Creo que correr ayuda a las víctimas de agresión sexual y a todo el mundo a darse cuenta de su potencial y su capacidad de recuperación”, dijo la activista.