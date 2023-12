Fuerza Armada venezolana “preparada” para “cualquier escenario” en disputa con Guyana

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reiteró este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está “preparada” para “cualquier escenario” en medio de la disputa con Guyana por el Esequibo, luego de que ambos países se reunieran el jueves y acordaran no amenazarse ni utilizar la fuerza.

“Se logró volver a la senda del diálogo para dirimir el conflicto por el territorio Esequibo. Ello (…) no significa en lo absoluto una mínima renuncia a nuestro reclamo, a nuestro no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia en este asunto y mucho menos significa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no esté preparada para cualquier escenario”, dijo Padrino.

En un acto en homenaje al Libertador Simón Bolívar, transmitido por el canal estatal VTV, señaló que, en “la actualidad, la convulsa geopolítica mundial, marcada” por la “carrera por los hidrocarburos, vuelve a colocar a la rica” zona en cuestión y sus mares “en la mira de los poderes imperiales”, que “para evitar su decadencia, están dispuestos a las más viles acciones”.

“Nosotros, sencillamente, estaremos aquí preparados para cualquier situación de esta naturaleza”, aseguró el también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, quien agregó que se mantendrán “alertas” ante esta situación, en la que “transnacionales, que actúan como un Estado dentro de otro Estado, tienen sus manos metidas”.

Padrino participó el sábado en un encuentro con el mandatario Nicolás Maduro, quien expresó que su país “está dando” una “batalla histórica” para recuperar la Guayana Esequiba (somo la llama el Gobierno Venezuolano) y señaló que la reunión del jueves en San Vicente y las Granadinas con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, fue un “hito especial en el camino hacia la reivindicación” de los “derechos históricos” de Venezuela.

En la reunión del jueves, ambos países también se comprometieron a continuar con “el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua” y a abstenerse “ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia”.

La controversia escaló luego de que Venezuela aprobara el 3 de diciembre en un referendo unilateral -que pretendía fuera vinculante- anexionarse la zona disputada, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, y ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área en litigio, sin incursiones de momento.