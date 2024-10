Hugo Home: Ein Zentrum für Paare in Seattle Writers That Love To Browse, Verfassen und Entdecken Literatur

Der Small Version: Für die Vergangenheit 20 Jahre, Seattles Hugo Wohnsitz war stilvoller Ort, an den man gehen soll jeder, der Begriffe schätzt. Ob Sie komponieren sie, lesen alle oder möchten hören alle von ihnen hat Hugo Haus hat eine Konferenz das ist richtig verfügbar. Gestartet Von einem Trio von Personen bietet Hugo Wohnort Ort für literarisch denkende Einzelpersonen zu Verbinden innerhalb Stadt betrachten. Artikelautoren aller Erfahrungen und Phasen innerhalb ihrer Quest sollten an Kursen teilnehmen und Kurse geleitet erfahrene Schriftsteller. Während geht sein dritte Jahrzehnt Dienst für Artikelautoren in Washington Bundesstaat, Hugo Haus Funktionen garantiert ein größeres, dauerhaft Einrichtung, Erlauben das Haus zu liefern viel mehr Ausbildung und Service für Besucher und Personen.

Seattles literarische Szene wurde bestimmten seinen 20 Jahre vor. Sie schufen Ihr Haus, genannt nach bundesweit anerkannt dem Dichter Richard Hugo, um Autoren jedes Alters, Phasen und Fähigkeit durch Klassen, Gemeinschaft Indikation und Residenz Programme.

«Sie hatten ein Verlangen nach Schreiben und wollten einen Ort in dem Menschen in einer unterstützenden, nicht wettbewerbsorientierten und zusammenkommen könnten anregend Fläche «, sagte Molly Woolbright, Werbung und Kommunikationsdirektorin bei Hugo Haus.

2 volle Jahrzehnte später, sein sicher zu erklären, dass Sehvermögen gekommen ist. Nicht nur kann das Haushalt sein {umziehen|daran denken|umzuziehen|Umzug nach|größere, langlebige Ort im Jahr 2018, aber Hugo Wohnort hat {einem vollständigen|vollständigen|vollständigen|Zeitplan von Ereignissen bereit zu akzeptieren Schriftsteller verschiedener Altersgruppen und Erfahrung Ebenen.

Außerdem ist sein ein faszinierendes Ort zu nehmen ein romantisches Date für einen Abend der Erleuchtung. Viele Hugo Zuhause Anlässe in der Regel kostenlos, um zu ermutigen Engagement, dennoch Wohnsitz auch Angebote Workshops, Kursen und Anlässen zum Boosten weitermachen helfen Schriftsteller.

«Ungefähr 85 % unserer Aktivitäten sind kostenlos, dann passiert fast jede Nacht der paar Tage «, sagte Molly.

Geben Akademisch Optionen für Experten bei jedem Bühne

Hugo Zuhause dient abwechslungsreiche Gruppe von Besuchern {die|die|die|die|die|die|die|die|sind|die zufällig|die|alle verbunden durch eigene Leidenschaft für dem verfassten Begriff.

«Kurs Größen allgemein ab fünf bis 15 Einzelpersonen und könnten integrieren MFA-Absolventen wer sind sucht Art von Unterstützung sie hatten in ihrem Niveau Plan «, sagte Molly. «verschiedene andere Kurse appellieren an Rentner denen aber setzen Wörter in einem wiederherstellbaren Format, aber haben das Laufwerk erstellen, zusammen mit Organisation es für Buch.

«unsere Mitarbeiter in der Regel Besucher und Artikelautoren, deshalb wir haben über 200 in Umlauf Schriftsteller Wer arbeitet als Lehrer Darsteller und Ausführen der Klassen «, sagte Molly.

Schüler die nur 13 Jahre kann besuchen schreiben Klassen, intensive Sommerzeit Camps, plus review eigene Arbeit bei Bühnenebene Schreck – ein nicht gesperrter mic event für jung Schriftsteller. Jugendliche Kurse werden Hilfe Experten Etablierung ihre Fähigkeiten.

Verbindungen pflegen und Talent in sicheren Raum fördern

«a bevorzugte Ereignisse ist Werke In Bearbeitung , ein nicht gesperrtes Mikrofon Abend präsentiert zweimal monatlich das ist sicherlich vorbereitet für wer, einfach mehr «, sagte Molly. «Wir sind aktuell stellen uns vor brandneu Programme das kann nutze den Raum. Unser Sehen ist, ist, dass {jeder, der|diejenigen hat,|die|den Antrieb haben zu schreiben residence {und finde|und entdecke|um|die Ressourcen zu finden sie müssen machen ihre Schreiben viel besser mit einem Wohngebiet von gleichgesinnten Männern und Frauen. «

Mit dem Gleichen Sehen das ist geschoben es von einfach Anfänge in einem alten viktorianischen Haushalt, gepaart mit das frische neue, erweiterte Zentrum, Hugo Eigentum ist garantiert Einfluss Schriftsteller jeder Altersgruppe und Phasen für die kommenden Jahre.

