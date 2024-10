Der Small Version: Verwendung seiner tragbaren Innovation HEALBE zielt auf die Mittel ersetzen Singles, Partner und Haushalte nähren ihre Gesundheit, verfolgen ihre einzigartigen Gefühle, und schauen nach ihrer eigenen Gesundheit. Die Firma fördert bewerten ihre tägliche Entwicklung in Richtung Gewichtsverlust und Fitnessziele.

Am Neujahr Zeit beschließen viele Menschen, zu bekommen gesund durch Diät oder häufiger trainieren. Turnhallen normalerweise sehen im Januar einen Anstieg des Mitgliedschafts und verlieren schnell an Gewicht Diätpläne werden die ganze Wut für mehrere mehrere Monate zu sein. Jedoch wie die Zeit vergeht, Männer und Frauen langsam vergießen eigene Auflösung und fallen zurück in veraltet Praktiken.

Even Personen, die erfüllen ihre Gewichtsverlust Ziele können zurückfallen und an Gewicht zunehmen vor dem Saison ist ausgegangen . Nach dem ny article, 80 Prozent von US-Amerikaner nicht halten ihr brandneues Saison.

Wenn Menschen wollen gesund und bleiben gesünder, { ein einmaliger|einmaliger|einem Besuch in dem Fitnesscenter oder einem 30-tägigen Diätprogramm wird nicht schneide es. Sie sollten erstellen langfristig Änderungen mit ihrem Leben. Sein gesund ist nicht eine einmal im Jahr stattfindende Verpflichtung – es beinhaltet täglich Aktivität und bewusst Auswahlen aus Aufstehen {um|einen Lauf zu wählen jeden Tag, um vor dem Schlafengehen auf Mitternacht Snacks zu verzichten .

Im Jahr 2012 ist HEALBE gekommen in Welt zu helfen, Einzelpersonen zu helfen in Kontakt bleiben und ihrer Systeme und verfolgen ihre Fortschritt in Richtung viel besser Gesundheit. Die Organisation respektiert immer größer werdendes zuverlässig Informationen zu spezifisches Essen, Ruhe , und übe Routinen, daher eingeführt das würde bewerten alles. Die GoBe weise band tut nur überwachen die Tipps oder die Fitness – es kann bewerten psychologisch Grade und bieten Ideen in Ruhe Gewohnheiten auch.

Dieses einzigartige Element hat motiviert Menschen, Liebhaber und Menschen gewinnen größer menschliche Anatomie Bewusstsein und treffen Entscheidungen, die zusammen mit ihrer Gesundheit und Trainingsziele.

«All unser Zweck wäre zu {machen|schaffen|erzeugen {ändern Gewohnheiten noch einfacher und weiser. Wir haben unser GoBe tragbar, um sich anzufreunden , die Menschen Kontrollieren ihre eigenen Routinen, «erwähnte Sasha Tikhomirova, Chief Marketing Officer bei HEALBE.

HEALBE Präsident Artem Shipitsyn tatsächlich ein Tech Unternehmer mit mehr als 10 Jahre Fachwissen Behandeln Mobil Artikel. Er Heads-up ein globaler Team in die USA, Asien, Japan und Russland. Artem sagte der Typ glaubt HEALBE Innovation kann helfen Menschen sehen, in denen ihre Körper folgen verändern ihren Lebensstil für immer.

Über 35.000 Menschen haben Umarmt gesünderen Lebensstil

Seit Veröffentlichung im Jahr 2012 hat HEALBE bereitgestellt beflügelt Herren und Damen jeden Alters werden, um viel mehr bewusst. Das Ziel von HEALBE Alter ist zwischen 35 und 55 alt, aber jeder kann die tragbaren Gruppen nutzen um sich zu treffen verschiedene Gesundheit und Fitness Ziele . HEALBE Unterstützer umfassen jungen Paaren danach zu streben Gewicht zu verlieren vor einer Ehe und handeln Experten, die Ich möchte senken ihre Bluthochdruck zu erhalten mehr Ruhe.

Über 35.000 Menschen auf der ganzen Welt tatsächlich begleitete die GESUNDHEIT Nachbarschaft und genutzt Fortschritte zur Förderung Leben ein Tag zu einer Zeit.

«Wir wirklich wünschen dass mehr Menschen in Liebe mit Leben sich anschließen», sagte Sasha erwähnt. «Wir bieten Männer und Frauen suchen eine viel bessere Existenz Qualität, diejenigen, die während haben nur eine sinnvolle sozial aktive Existenz. «

HEALBE erregte das Personen Aufmerksamkeit in Bezug auf veröffentlicht als ein All-in-One körperliche Fitness Instrument, während das Personal bereitstellt fortgeführt {zu verbessern|Verbessern Sie das Initial Design, Hinzufügen Zusätzliche Funktionen um sich zu treffen die Bedürfnisse modern Profisportler, Wellness Enthusiasten und alltägliche Menschen.

Das kürzlich veröffentlicht GoBe2 Monitoring für neun Wellness Details und es ist die allererste und einfach tragbare Geräteeinheit das kann automa sucht manntisch messen Kalorienaufnahme, menschlicher Körper Wasserstand und emotional Stress. Das Gerät nutzt Marke HEALBE FLOW ™ Entwicklung, um zu erkennen und bewerten Veränderungen in dem menschlichen Körper durch die Epidermis auf Kunde Handgelenk verbunden ist. Their nicht-invasive Technologien nicht unterbrechen Alltagsleben und wird sicherlich geben präzise indication.

The GoBe2 in addition automatically syncs the details making use of complimentary HEALBE app, which can supply additional ideas and statistics concerning a person’s wellness, energy, sleep, and physical fitness. The HEALBE app will come in the application Store and Bing Enjoy.

The HEALBE group is now implementing an effective way to monitor glucose levels through the help of a high frequency and low-frequency pulse. This could be a fantastic help to individuals with diabetic issues.

«We are pleased to say that HEALBE corporation presently features above 60 patents,» Sasha said. «Our GoBe2 wise musical organization’s ability to track human anatomy moisture degree and calories with virtually 90per cent reliability is validated by University of Ca, Davis, plus the Red Cross medical in Guangzhou, China.»

Inspiring greater Habits & Happier Relationships

The GoBe2 group can calculate an individual’s calorie consumption, levels of stress, sleep designs, also body-related details, therefore generating individuals even more aware of how their own behaviors affect their health. Putting on the group can motivate individuals to transform their lifestyles so they can more easily slim down, select love, start a family, and develop contentment within everyday physical lives.

The HEALBE group aims to break some people’s terrible behaviors by arming them with information, sources, and technologies. Up until now, they have gotten many positive opinions from clients who made huge advancement toward their own health goals compliment of GoBe2.

«HEALBE is fairly accurate, and I’ve lost seven pounds in three months,» said Denise Lambert-Snipes in a Facebook review. «It helps to keep me on point because i am aware it’s keeping track. I like it with regards to zaps me personally and tells me I got an emotion. Its frequently as I’m operating.»

An Amazon client named P.R. Elliott stated, «This is basically the most amazing item i’ve ever bought.» P.R. Elliott said he’d tried comparable body-tracking services discovered GoBe2 superior to them all. He specially praised the automated calorie-counting feature. «The best thing about this is actually the power balance,» the guy penned. «It lets you know exactly how many unhealthy calories you burnt vs. what you’ve consumed.»

Another Amazon customer sagte er verlor 35 Pfund in drei Monaten durch HEALBE. Er erwähnte das Kalorienzählen Funktion hat gemacht Ende jeden Tag 250 viel mehr Kalorien als der Typ aufgenommen.

«sie wissen was Funktionen wir brauchen wirklich, «gemäß eine Überprüfung von application shop ansehen. «Ich habe nicht auch kaufen dieses revolutionäre Produkt für Schlaf Tracking, und zusätzlich sie gelöst dieses große Problem als als zusätzlichen Bonus oben Lösen des Problems, das mich daran erinnert, zu trinken und zu essen Problem! «

Die HEALBE Gruppe dazu neigen eine konzertierte Energie zuzuhören seinen Kunden und zu bleiben ausgerichtet aufgrund ihrer Gesundheit Anforderungen und Training Pläne.

HEALBE kann Ihnen helfen Bleiben Sie Track

Es wäre am Ende fantastisch wann wir alle wollen auf einem fallenden Berühmtheit machen lebensverändernde Änderungen sofort, aber das ist nicht das Realität, in der wir leben, leben in der wir jetzt leben. Singles und Partner müssen in Kontakt mit ihren Körpern machen gesünder treffen während des Morgenmahlzeit Esstisch, am Fitnessstudio und der Vergangenheit.

HEALBEs GoBe2 Gruppe hat bewiesen seine bleiben aktiv und beginnen zu werden more in melodie ihrer Systeme.

«HEALBE möchte liefern. «GoBe2, die nächste Generation {unserer|in unserer|unserer|eigenen|Ihrer|Ihrer|tragbaren, ist vorbei eine einfache Fitness oder Aktivität Tracker – wirklich ein Lebens-Tracker. «