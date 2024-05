Scarlett Johansson dice que OpenAI aceptó a “regañadientes” pausar voz de ChatGPT

Scarlett Johansson dijo este lunes que la empresa OpenAI, dueña de la aplicación ChatGPT, aceptó “a regañadientes” pausar la voz de la asistente personal Sky, que es “extrañamente parecida” a la de la actriz, después de que sus abogados enviaran dos cartas exigiendo revelar el proceso exacto de la creación.

“Me sorprendió, me enfureció y me pareció increíble que el Sr. Altman persiguiera una voz que sonaba tan extrañamente parecida a la mía, que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia”, dijo la actriz a través de un comunicado dirigido al servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos (NPR, en inglés).

La semana pasada OpenAI hizo una demostración en directo de la voz y múltiples usuarios la compararon con la de Johansson en la película romántica de ciencia ficción ‘Her’, de Spike Jonze, en la que interpretó al sistema operativo Samantha.

El propio director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, publicó en la plataforma X una referencia a la película que sigue el romance que un escritor solitario desarrolla con el sistema operativo de su computadora.

Antes de las declaraciones de Johansson, la empresa de tecnología había anunciado este lunes que pausaría el uso de la voz de Sky y detalló que no era una imitación de la voz de la actriz sino la voz natural de otra intérprete profesional.

Sin embargo, Johansson explicó que Altman la había contactado en septiembre de 2023 con la oferta de ser la voz de Sky, algo a lo que se negó después de considerarlo seriamente “por motivos personales”.

También narró que dos días antes de que se presentara el nuevo ChatGPT, Altman volvió a ponerse en contacto con el equipo de Johansson, instando a la actriz a que lo reconsiderara y que antes de que pudieran darle una respuesta, la empresa lanzó públicamente el nuevo producto.

“Como resultado de sus acciones, me vi obligada a contratar a un asesor legal, que escribió dos cartas al Sr. Altman y a OpenAI, exponiendo lo que habían hecho y pidiéndoles que detallaran el proceso exacto por el que crearon la voz ‘Sky’. En consecuencia, OpenAI aceptó a regañadientes retirar la voz”, continúo la actriz.

Johansson pidió “claridad absoluta” para sus preguntas, especialmente por el alarmante momento por el que atraviesa el mundo en torno a la protección del trabajo y la identidad.