Coronavirus: hambre, miseria, muerte

El candidato a la presidencia de Honduras, Wilfredo Méndez, se presentó a un acto electoral en mayo con 3,000 pollos. Que los políticos hagan regalos a los electores no es una novedad, pero hacerlo en estas circunstancias convirtió el barrio de El Carrizal en un caos y un peligro. No hubo distancia social que impidiese a sus habitantes abalanzarse sobre las gallinas. Los muertos en el país no llegan todavía al millar, pero los daños económicos son enormes.