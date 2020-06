Niños dibujando sus horas más oscuras de la cuarentena

---NIÑA 12 AÑOS: “Me siento como encarcelada, no puedo salir a la calle, al colegio, ni a otro lugar, solo ver la televisión y hacer tareas. Ya no se puede ir de la casa al colegio y no he visto a mis amigas. Tengo las clases de ingles y del colegio por el celular pero no estoy aprendiendo mucho y me dejan mas tareas de lo normal.” ---ANÁLISIS SICOLÓGICO: El dibujo realizado por la preadolescente de 12 años refleja su estado de ánimo triste y enojada por no poder realizar las actividades que hacia antes del COVID-19, de acuerdo con su discurso “Me siento como encarcelada, no puedo salir a la calle, al colegio, ni a otro lugar, solo ver la televisión y hacer tareas. Ya no se puede ir de la casa al colegio y no he visto a mis amigas. Tengo las clases de inglés y del colegio por el celular, pero no estoy aprendiendo mucho y me dejan más tareas de lo normal.” la adaptación a la nueva forma de realizar las actividades escolares le esta generando conflicto, además de adaptarse a las nuevas reglas de convivencia. En definitiva, sin mayor interpretación la adolescente refleja y expresa una molestia y afectación en su estado de ánimo por la situación presente, además de expresar su malestar por la cuarentena. ---FOTO: D1/MIGUEL LEMUS ---DISEÑO: D1/MANUEL JACINTO