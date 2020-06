La esperanza de la resurrección del circo

No hay aplausos, no hay boletos picados, no hay butacas llenas, mucho menos hay dinero. Así son los días de cuarentena en los circos de El Salvador, donde la caridad ha llenado las mesas de comida y los artistas piensan en reinventar sus espectáculos para la etapa poscovid.

Unos 50 circos, con cientos de artistas que dependen de sus actividades, sin seguridad social se encuentran parados desde que el Gobierno ordenó la suspensión de espectáculos como una de las medidas para frenar el avance del coronavirus SARS-CoV-2.

Los camiones, casas rodantes y carpa del Circo de los Espectaculares Hermanos Cambel descansan en un predio de localidad de Lourdes, sus miembros llevaban un mes de brindar su espectáculo en la zona cuando todo se paralizó.

El Salvador superó los 80 días de confinamiento obligatorio a raíz de la COVID-19, que se ha cobrado la vida de 68 personas y ha dejado al menos 3,481 contagiados.

Desde el 21 marzo únicamente se encuentran activos los sectores vinculados con la atención a la pandemia, distribución de alimentos y servicios básicos, mientras el Gobierno comenzó el 8 de junio las negociaciones para la reactivación gradual de la economía.

Se espera que el golpe a la economía salvadoreña deje una caída del Producto Interno Bruto del 5 % y 1,3 millones de empleos están en “situación de riesgo”, según la Organización Internacional del Trabajo.

FOTOGRAFÍAS: D1/EFE/RODRIGO SURA