El petate, un arte que resiste

La elaboración artesanal de petate está en peligro de desaparecer por la situación económica del país y por los efectos de la crisis climática que en los últimos años ha causado estragos considerables en el país.

Sin embargo, estas amenazas parecen no importarle a María Natividad Tesorero, de 79 años, quien se rehúsa a dejar este trabajo artesanal con el que dio de comer a sus hijos, a quienes también les enseñó a elaborar este producto.

La elaboración del petate es una labor de los pueblos originarios. Las mujeres indígenas se quedaban en casa con sus hijos y los elaboraban, mientras los hombres cultivaban la tierra.

“Mi mamá me enseñó cuando yo estaba pequeña y me pegaba cuando un petate no me salía bien, mi papá nos dijo a mis hermanos y a mí que éramos pobres y que por eso no nos mandarían a la escuela y teníamos que aprender a hacer petates”, menciona la anciana, que también ha enseñado a sus nietos este arte.

María vive con su hija Julia Guzmán, de 53 años y también dedicada a la elaboración de petates, en una humilde casa ubicada en el cantón Cusamaluco del municipio de Nahuizalco a 60 kilómetros de San Salvador, una localidad habitada por descendientes de los aborígenes pipiles o yaquis.

FOTOGRAFÍAS: D1/EFE/RODRIGO SURA