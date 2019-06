La mujer que puede hacerte millonario en el centro de San Salvador

María Celia Zuniga tiene 80 años. Ha pasado más de la mitad de su vida vendiendo billetes de lotería. Su lugar de trabajo es el centro de San Salvador, a un costado del Palacio Nacional. Es una de las personas que más tiempo lleva en este oficio. Desde primeras horas de la mañana permanece sentada en un banquito, con los billetes en sus manos atestadas de anillos, bajo la calurosa sombra de una sombrilla rota, anunciando los premios a las personas que por ahí caminan.

Doña María es madre de cinco hijos. Todos están en edades productivas, pero desempleados. Dice que no tiene pensado dejar de trabajar. “Yo con esto he sacado adelante a mis hijos. Hoy de esto me mantengo, sino no como”, expresa con la mirada cansada y la cara humedecida por el intenso calor.

FOTOGRAFÍAS: D1/MIGUEL LEMUS