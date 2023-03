Xavi: “Sería el primero que me gustaría que Messi regresara”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que no es el momento de hablar del regreso del argentino del Paris Saint-Germain Leo Messi al Camp Nou, si bien puntualizó que “sería el primero” que le gustaría que el delantero volviera a vestir la zamarra azulgrana.

Minutos después de que el vicepresidente deportivo de la entidad, Rafa Yuste, reconociera contactos con el entorno del internacional argentino, el preparador egarense compareció en la rueda de prensa previa el encuentro liguero contra el Elche y tuvo que responder a muchas respuestas relacionadas con el futuro del exjugador azulgrana.

“Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que (su fichaje) se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello”, manifestó el técnico egarense.

Xavi puntualizó que para que el fichaje del argentino sea una realidad “se tienen que dar muchas circunstancias” e indicó que su regreso dependerá de la “voluntad” del futbolista.

“Si él quiere volver, le escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva”, insistió Xavi, quien recordó que el equipo está centrado en ganar títulos en la era “postMessi”, algo que “sería extraordinario”.

Y, en este sentido, el técnico se dirigió al entorno mediático del club azulgrana: “Sois especialistas en cambiar el tema y no entiendo que se hablen de fichajes. Estamos a un paso de ganar títulos y ahora resulta que hablamos de fichajes”.

Xavi respondió en hasta ocho ocasiones preguntas sobre el futuro de Leo Messi, cuyo contrato con el Paris Saint-Germain termina el próximo mes de junio.

El destino del argentino sigue siendo una incógnita y, además de las declaraciones de este viernes Xavi Hernández y Rafa Yuste, en las últimas semanas algunos jugadores del primer equipo azulgrana se han mostrado favorables al regreso del argentino.