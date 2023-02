VIDEO | Polémica en redes entre Roberto Domínguez y Elmer Bonilla

Este lunes 13 de febrero, el ex árbitro Elmer Bonilla y el jugador de Club Deportivo FAS, Roberto Domínguez, tuvieron una una discusión en la red social Twitter, luego de las declaraciones hechas por Bonilla sobre el defensa central.

“No sé si sería normal que un jugador que va a tener partido al siguiente día, día domingo a las 3, ande a las 11 de la noche, en actividades que no creo que sea una emergencia, tendría que estar acostado. Lo digo porque el día sábado vi a Roberto Domínguez en una gasolinera”, comentó Bonilla en el programa deportivo Los Ex del Fútbol.

Ante dicha declaración, publicada como video en las redes del programa, Domínguez le respondió “¿Viste el partido de ayer? Hoy no puedo hacer nada que todo lo relacionan con indisciplina. Me río mejor”.

Bonilla siguió la conversación diciendo “Ahí disculpa por decir algo que vi y que de hecho lo confirmas, escucha audio y video NO he señalado nada que no sea verdad y por eso pregunté si eso era normal. Para mi NO lo es, pero si para ti es normal y no te genera problemas, adelante. NO he cuestionado rendimiento…”

El defensa volvió a responder y le dijo “Mi pregunta es ¿Qué tengo que ver yo con tu entrevista? O sea por qué salí al tema? Deberías de buscar que se recuerden de vos por lo buen árbitro que fuiste no por generar polémicas de otros”.

El fin del cruce de palabras llegó cuando Bonilla enfatizó “Yo no tengo problemas en aprender y rectificar si es necesario. Te voy a tomar la palabra y NO hablar más del tema, me voy a enfocar en lo de la cancha, y te agradezco tu concepto de “buen árbitro”. Ahí si vos consideras que eso es normal y no pasa nada, pues listo”.

