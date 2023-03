VIDEO | Mesut Özil rompe su contrato en el fútbol turco y se retira

El alemán Mesut Özil, anunció a tempranas horas de este miércoles sobre la ruptura de su contrato con el que era su actual equipo, el Istanbul Basaksehir, diciendo adiós de manera definitiva al fútbol profesional.

“Tuve el privilegio de ser profesional durante casi 17 años y estoy agradecido por ello. En las últimas semanas y en los últimos meses, un tiempo durante el que he tenido algunas lesiones, se me hizo cada vez más claro que era tiempo de dejar el escenario”, comunicó el alemán a través de sus redes sociales.

El centrocampista, jugó 627 partidos en el fútbol profesional y gran parte de su carrera se desarrolló Europa en equipos como el Arsenal, Schalke 04, Werder Bremen y Real Madrid. Además, fue parte de la selección de Alemania y participó en la plantilla que quedó campeona del mundo en 2014 luego de derrotar a Argentina en un partido en el que fue titular.

En 2020 pasó al fútbol turco y jugó para el Fenerbahçé y el Basaksehir, equipo que deja a mitad de la temporada.

“Quiero dar las gracias a mis clubes y a los entrenadores que me han apoyado, además de compañeros de equipo que se han convertido en amigos”, enfatizó.

Özil empezó su carrera en el Schalke de donde pasó al Werder Bremen, equipo con el que ganó una Copa de Alemania, para fichar luego por el Real Madrid, con el que obtuvo una liga en 2012, una Copa del Rey en 2011 y una Supercopa en 2012.

Tras su tránsito por el equipo blanco, el alemán aterrizó en el Arsenal, con el que consiguió 4 copas de Inglaterra. Después apostaría por la liga turca, jugando en el Fenerbahce y finalmente en el Basaksehir.

A sus 34 años, el alemán ha sido el único en la historia en ser líder de asistencias en la Premier League, Bundesliga, LaLiga, Champions League, Eurocopa, Europa League y Copa del Mundo.

"It has been an amazing journey."

Thanks for the memories, Mesut Özil ❤️@M10 || #UCL pic.twitter.com/Umbnfgz0cN

