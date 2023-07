VIDEO | Messi marca el gol del triunfo en su estreno con el Inter Miami

Leo Messi se estrenó este viernes en el Inter Miami y tuvo un debut soñado al marcar en el descuento el gol del triunfo por 1-2 frente al Cruz Azul en la primera jornada de la Leagues Cup.

Con una espléndida falta directa en el minuto 94, el astro argentino culminó una jornada inolvidable para el Inter Miami y el fútbol en Estados Unidos.

Messi partió como suplente e ingresó al duelo en sustitución de Benjamin Cremaschi, en el minuto 54, en medio de una enorme expectación y entusiasmo en el DRV PNK Stadium.

Messi, que se calzó el brazalete de capitán nada más pisar el césped, entró al partido al mismo tiempo que Sergio Busquets, otro refuerzo estelar del Inter Miami y que reemplazó a David Ruiz para estrenarse del mismo modo con el conjunto de rosa.

Robert Taylor adelantó en el 44 al equipo dirigido por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, mientras que el mexicano Uriel Antuna igualó el marcador en el 65 para el Cruz Azul.

Cuando el partido parecía que iba a acabar en tablas, la magia de Messi dejó su primer e impresionante destello en Miami.

“Fue un partido muy bueno de parte nuestra. La verdad que queríamos empezar así, dándole una victoria a esta gente. Agradecer a toda la gente que estuvo hoy presente. Sabíamos que era importante arrancar este campeonato ganando y por suerte lo pudimos hacer al final”, afirmó Messi en declaraciones a la retransmisión de Apple TV+ nada más acabar el partido.

El genio de Rosario dijo que fue “una alegría enorme” para ellos, después de una mala racha en la MLS (once partidos sin ganar en liga), y aseguró que “para la confianza (del equipo) es muy bueno conseguir victorias”.

Messi tuvo además un precioso detalle al dedicar este triunfo a su compañero en el Inter Miami Ian Fray, que salió en la primera parte del partido por una lesión que parece de gravedad.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023