VIDEO | Mbappé habló sobre la decepción de Griezmann por la capitanía francesa

El puesto de capitán de la selección de Francia, luego del retiro internacional de Hugo Lloris, anterior capitán, provocó tensión entre Kylian Mbappé, que ha sido el elegido por Didier Deschamps como nuevo capitán, y Antoine Griezmann, que ha tenido que conformase con el segundo puesto.

Tanto el técnico como Mbappé confirmaron que el jugador del Atlético de Madrid estaba decepcionado cuando se enteró que no tendría el brazalete que el portero del Tottenham portó desde 2010.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra Países Bajos, el primero del año, Mbappé aseguró que ha hecho todo lo posible para estar bien con Griezmann.

“He hablado con él, estaba decepcionado y, honestamente, es comprensible, en su lugar yo hubiera tenido la misma reacción. Tiene 32 años y lleva 13 en la selección, ha sido el jugador más importante en la era de Didier Deschamps”, aseguró el delantero del París Saint-Germain.

“Pero le he dicho que no soy su superior jerárquico. Él tiene una experiencia que yo no tengo. Cuando llegué al centro de formación él ya estaba en la absoluta. Además, todo el mundo le aprecia, sería una pena no aprovechar su experiencia”, agregó.

Por su parte, Deschamps evitó dar detalles sobre el motivo que le llevó a preferir a Mbappé antes que a Griezmann para el puesto de capitán y reconoció que la noticia no gustó al futbolista del Atlético, pero consideró que la decepción ya está “superada”.

“Yo le veo muy sonriente. Incluso hemos festejado su cumpleaños. Es cierto que tuvo la decepción normal, pero no fue a más. No es capitán, pero tiene un papel esencial, como ha tenido siempre”, sentenció el seleccionador.