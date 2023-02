VIDEO | La discusión de Piqué y Casillas por la polémica arbitral del Barcelona

El actual escándalo alrededor del Fútbol Club Barcelona, equipo al que la Fiscalía de Barcelona está investigando por pagos a un exábitro y exvicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros, dejó de qué hablar durante una transmisión en vivo de la “Kings League”.

LEER MÁS: El Barcelona es investigado por pagos a exvicepresidente arbitral

El nuevo torneo creado por el catalán Gerard Piqué, junto a streamers y otros jugadores, tuvo un momento de tensión el pasado viernes cuando se comenzó a hablar del tema que ha englobado al club azulgrana en los últimos días.

Gerard Piqué, exjugador del Barcelona e Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid, tuvieron un una discusión bastante peculiar. “Barça y Madrid somos siempre los más beneficiados”, inició Piqué.

Casillas no se quedó callado y al instante respondió: “No no, que un equipo este dos años sin recibir un penalti en contra o una roja, es increíble en el fútbol. ¿Qué pasa, que con el tiki taka ese no llegaban a nuestra área?”, sentenció.

La plática sobre polémicas arbitrales continuó con cada uno de los dos recordando partidos, finales y diversas competiciones en las que consideran que se cometieron errores en favor del eterno rival. Los clips han sido viralizados en las diferentes redes sociales.