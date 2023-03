VIDEO | Haaland: recital de cinco goles en un partido de Champions

Este martes, en los primeros partidos de la jornada de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, el Manchester City recibió la visita del RB Leipzig en el Etihad Stadium.

El encuentro terminó con un marcador aplastante de 7-0 a favor de los “citizens”, quienes tuvieron como máxima figura al delantero noruego Erling Haaland, quien anotó cinco goles y se convirtió en el tercer jugador que marca cinco tantos en un duelo de la Champions.

El primero en lograrlo fue el argentino Lionel Messi en la victoria de 7-1 del Barcelona ante el Bayer Leverkusen el 7 de marzo de 2012 en un partido de vuelta también de los octavos de final.

Después lo hizo el brasileño Luiz Adriano, el 21 de octubre de 2014, dos de ellos fueron desde el punto penal, en el triunfo por 0-7 del Shakhtar Donetsk sobre el BATE Borisov en la fase de grupos.

Los tres jugadores lo lograron en victorias de siete goles, sin embargo, solo el astro argentino Leo Messi no marcó de penal.

March 14, 2023