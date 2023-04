VIDEO | Equipo de Estados Unidos lanza camiseta por el Día de la Tierra

El Inter Miami, equipo que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, realizó una campaña para el lanzamiento de su nueva camiseta, teniendo como punto principal el cuidado del medio ambiente por el próximo Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril.

La indumentaria está hecha con plástico reciclado proveniente del océano, esto con el fin de acabar con la contaminación y para incrementar el diálogo sobre el impacto que tiene el ser humano en el medio ambiente.

En el video se utilizó a la buceadora profesional Coral Tomascik para que nadara con varias especies de tiburones entre los que destacan el tiburón martillo, tiburón de arrecife y tiburón nodriza.

“Una mirada a nuestra sesión submarina con el fotógrafo Jason Washington, el apneísta profesional Coral Tomoascik y el productor de cine submarino James Gibb para capturar imágenes con un gran tiburón martillo, tiburones de arrecife y tiburones nodriza para nuestra revelación de la camiseta One Planet”, detalló el club.

🦈 🎥 🌊 A look at our underwater shoot with photographer Jason Washington, professional freediver Coral Tomoascik, and underwater film producer James Gibb to capture images with a Great Hammerhead, Reef Sharks, and Nurse Sharks for our One Planet jersey reveal. pic.twitter.com/mS3jnFVZQJ

