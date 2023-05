VIDEO | El Napoli es campeón de Italia después de 33 años

Un empate ante el Udinese con marcador de 1-1 gracias a un gol del nigeriano Victor Osimhen bastó para que el Napoli volviera a ganar el “Scudetto” por tercera vez en su historia y 33 años después de que Diego Armando Maradona lo hiciera posible en 1990.

Osimhen pasará a la historia como el jugador que devolvió a Nápoles a lo más alto con un gol que certificó matemáticamente la gloria en un partido muy complicado ante el Udinese.

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again 😍 pic.twitter.com/ctAzKzA8I1

