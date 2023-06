VIDEO | El Inter Miami hace oficial la llegada de Messi

El club estadounidense Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), hizo oficial el fichaje del argentino Lionel Messi, luego de los rumores de su llegada al conjunto de Miami en las últimas horas, fue a través de un video publicado en sus redes sociales donde dieron a conocer la noticia.

Previo a dicho anuncio, el delantero habló en una entrevista con Mundo Deportivo y Diario Sport, en la que expresó su decisión de firmar por el Inter Miami, luego de descartar la opción de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo Leo.

Sin embargo, en horas de la tarde, específicamente a la 1:20 p.m en horario salvadoreño, el Inter Miami comenzó a publicar sobre la llegada del astro argentino a las filas del equipo.