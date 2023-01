Tres equipos en la pelea por Bellingham

El actual jugador del Borussia Dortmund, Jude Victor William Bellingham, está en la mira de tres equipos de Europa luego de su destacada participación en el Mundial de Qatar con la selección de Inglaterra.

Uno de los primeros equipos que dio a conocer su interés fue el Liverpool de Jurgen Klopp, sin embargo, en los últimos días el optimismo del Real Madrid apareció en escena para estar en la lucha por el fichaje del joven británico.

Pero ahora son tres equipos de los que se habla que están en la batalla por el centrocampista, ya que el Manchester City también está interesado en él, por lo que el conjunto de Pep Guardiola estaría dispuesto a elevar cualquier propuesta por el futbolista de la selección inglesa.

El jugador de 19 años estará algunos días concentrado en Marbella con su equipo, pero ya conoce el deseo del City, al igual que el del Real Madrid y el Liverpool. Ahora será su decisión, junto al consejo de su padre, para decidir su futuro.

El Real Madrid parece ir por delante, pero los movimientos alrededor del británico todavía no están confirmados y nadie puede darlo por hecho, menos aún con la aparición del City.

Bellingham ha sido considerado por el Observatorio del fútbol CIES como el jugador con el precio más alto para fichar.

Jude Bellingham at the top of the list 💰 pic.twitter.com/qZJ4vqFRPU

— ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2023