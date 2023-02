Sergio Ramos anuncia su retiro de la selección española

Este jueves 23 de febrero, el defensa español Sergio Ramos García, anunció que deja de formar parte de la selección de España.

El actual jugador del París Saint Germain hizo oficial la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. “En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo”, enfatizó en sus primeras palabras.

Además, agregó “creo que esta trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección”.

Con “La Roja”, Ramos disputó 180 partidos, donde anotó 23 goles y ganó dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!” es el texto que acompaña el comunicado.