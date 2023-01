Muere jugador de la MLS tras un grave accidente

El defensor inglés, Anton Walkes, que militaba en el Charlotte Football Club de la Major League Soccer (MLS) murió en un accidente en las proximidades de Miami, según informó este jueves su equipo a través de las redes sociales.

Walkes, de 25 años de edad y que antes de llegar a Estados Unidos, jugó en los equipos juveniles del Tottenham Hotspur y en el Porstmouth de la Premier League de Inglaterra, murió a primeras horas de este jueves.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.

May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023