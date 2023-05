Messi insiste no decidirá su futuro hasta final de temporada en medio del ruido saudí

El futuro de Leo Messi no se decidirá hasta final de temporada, insistió este martes por enésima vez a EFE la portavocía oficial del futbolista argentino, en una jornada donde su futuro sigue despertando máximo interés en Francia, país que ve como el ruido de su marcha del PSG crece de forma exponencial cada semana.

La hipotética marcha de Leo Messi para firmar con el Al-Hilal saudí ganaría enteros según diferentes medios, si bien su entorno expresó su malestar por la reiteración de una situación que genera malestar y desazón en el futbolista.

La edición digital del diario L’Équipe dice hoy que Messi tendría un acuerdo verbal con Arabia Saudí pero nada firmado por el momento, algo que el jugador no quiere hacer antes de que acabe la temporada.

Citando al entorno del futbolista de Rosario, el acuerdo contempla dos años de contrato con uno más opcional, por un monto de 500 millones de euros anuales, 2,5 veces superior al rubricado por el portugués Cristiano Ronaldo.

Si se suman otros pagos en especies, Messi puede embolsarse unos 600 millones de euros.L’Équipe agrega, por otra parte, citando a allegados, que el futbolista, que cumplirá 36 años el mes próximo, quiere seguir siendo competitivo hasta la Copa América de 2024 o, incluso, el Mundial de 2026, lo que supondría continuar en un club europeo. Futuro abierto, en resumen.

Para el FC Barcelona, que está en la carrera para convencer al delantero rosarino, el tiempo juega en su contra, ya que está pendiente de que LaLiga decida la próxima semana si acepta el plan de viabilidad con el que la entidad azulgrana pretende rebajar sus gastos y acometer incorporaciones en el próximo mercado de verano.

Por lo que en las oficinas del Camp Nou no han sorprendido las informaciones que apuntan al posible acuerdo alcanzado entre el Al-Hilal y Messi, con unas cifras solo al alcance de un club estado, que reportarían más de 400 millones de euros al ’10’ argentino y que están absolutamente fuera del alcance del Barça.

De hecho, la semana pasada los Messi, con sus hijos, visitaron Arabia Saudí para cumplir con un compromiso firmado con el ministerio de Turismo del país saudí.

El argentino es embajador turístico del citado país y su presencia en Arabia motivó todo tipo de especulaciones sobre su futuro, así como una multa por parte del PSG porque no acudió al entrenamiento previsto para aquel día.

La hipotética llegada a Arabia de Messi supondría también la más que probable marcha de Sergio Busquets, capitán del primer equipo azulgrana e íntimo amigo del futbolista argentino.

El centrocampista de Badia del Vallès, de 34 años, termina contrato el próximo 30 de junio y tiene una oferta de renovación a la baja del club azulgrana. Todo apunta a que seguirá los pasos de Messi.

Pese al ruido que llega desde Arabia Saudí, y que tiene como altavoces la prensa francesa y ahora toda la prensa mundial, desde el entorno próximo al futbolista argentino se insiste en que no hay ninguna decisión tomada aún. “Hasta que no acabe la temporada, no se tomará una decisión en firme”, asegura un portavoz autorizado del entorno de Messi.

Si Messi ficha por el club árabe se podría producir otro duelo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, uno en el Al-Hilal, el otro en el Al-Nassr, ahora en el Golfo Pérsico.