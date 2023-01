Marcelo Arévalo ganó su primer título del 2023

El tenista salvadoreño Marcelo “Chelo” Arévalo González, junto con su compañero neerlandés Jean-Julien Rojer, conquistaron el pasado sábado el título del torneo Adelaide 2 que se disputó en Australia, como previa del Grand Slam de ese mismo país.

La pareja de tenistas se llevó el trofeo sobre el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek, luego de que Dodig se retirara antes del partido debido a una lesión en su espalda.

El pasado Roland Garros Arévalo y Rojer sumaron el título de Grand Slam en dobles masculino ante los mismos rivales.

El trofeo de Adelaide constituye el primero del salvadoreño en este 2023.

Congratulations to our men's double champions! 🏆

Marcelo Arevalo and Jean-Julien Rojer take home the trophy over Ivan Dodig and Austin Krajicek!

Ivan Dodig withdrew prior to the match due to a back injury. #AdelaideTennis pic.twitter.com/EJ7t15fE52

— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 14, 2023