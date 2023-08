Kalimba Sosa: “Gracias al fútbol no me consumió la calle y logré salir adelante”

Luis Kalimba Sosa, conocido como “Kali”, ha tenido un amplio recorrido en el mundo del deporte, siendo aficionado, jugador y entrenador.

El actual entrenador de la reserva de Alianza Fútbol Club habló con este medio y comentó sobre sus distintas facetas a lo largo de los años.

INICIOS EN SU PASIÓN POR EL FÚTBOL

La historia de Kali comenzó a los cinco años aproximadamente, cuando recuerda que inició a sentir pasión por el fútbol.

“Vengo de una familia futbolera, de hecho mi papá es de San Miguel y jugó en el Dragón. Toda mi familia es de San Miguel y Usulután, yo pues gracias a Dios nací en Apopa, en San Salvador, entonces ahí comenzó mi pasión que me heredó mi papá”, comentó.

Además, agregó que sus hermanos jugaban fútbol y creció viendo jugar al Firpo, porque toda su familia era firpense.

“A mí me inculcaron que yo era de San Salvador, que Firpo representaba a Usulután y Alianza a San Salvador. Me acuerdo que una vez dos amigos mayores, con los cuales me crié, uno es el viejo Canales y otro es el hijo de él, Gustavo Canales, pues ambos pertenecían a la Ultra Blanca y fueron ellos quienes me llevaron al estadio a los seis años”, detalló.

Kali narró que fue a ver un partido de semifinales entre Alianza y Atlético Marte, donde Alianza pasó a la final, dicha final se jugó contra Firpo y los aliancistas ganaron con un marcador de 3-2.

“Mis hermanas lloraban en casa, mi hermano igual, pero yo estaba en el estadio porque fue mi primera final vivida en un estadio de fútbol, entonces desde ahí creció aún más mi pasión y amor por el fútbol y por supuesto por Alianza”, confesó.

COMIENZOS JUGANDO AL FÚTBOL

Con relación a practicar el deporte, Kali contó “desde los cinco años juego fútbol calle como le dicen, en mi escuela igual jugábamos en el recreo”.

Sin embargo, relató que viene de una familia de escasos recursos y prácticamente solo convivió con su papá y sus hermanas, entonces “pasaba que a mí me compraban un par de zapatos, “burros” le llamaban en aquel entonces y esos zapatos me tenían que durar el año escolar completo. En recreo yo me los quitaba zapatos, al igual que los calcetines y jugaba descalzo”.

Fue hasta los 14 o 15 años que jugó descalzo porque su papá no tenía como comprarle un par de tacos. “Mis primeros zapatos de fútbol me los compró el profesor Ulises Alarcón (en paz descanse). Él me los regaló cuando iba a octavo grado en el Centro Escolar República de China”, contó.

También el profesor Ulises fue quien lo llevó a una escuela de fútbol, especificamente a las de la Asociación Deportiva El Tránsito (ADET), fue llevado con una beca y desde a partir de los 12-13 años asistió a una escuela y ahí se fue formando.

“Yo vengo del fútbol calle, cuando se jugaba por la Coca Cola y los churros, jugar con dos piedras, eso a mí me marcó la infancia”, confesó.

“Como yo venía de la calle, me costó adaptarme, pero una vez entendiéndolo los profesores vieron en mí cierto talento, físicamente me adaptaba muy bien a los trabajos, me costaba entender, pero en el transcurso de dos-tres años pues uno va aprendiendo la formación”, dijo Kali.

Así fue como creció y salió del Centro Escolar República de China y llegó al Instituto Nacional de Apopa (INA), jugó partidos para ir al CODICADER y en esa etapa jugó de casi todas las posiciones.

“Uno en escuelas de fútbol y en escuelas en general juega de casi todo, entonces creo que crecí con esa bendición de tener personas que me fueran instruyendo, el profe Ulises Alarcón y Manuel Alarcón son mis padres futbolísticos como les digo yo”, confesó.

Asimismo, agregó que ellos fueron quienes lo alejaron de las calles para darle algo por qué luchar, un objetivo.

“Fue así como no me consumió la calle, las maras, las drogas y todo lo que hace años habitaba en las colonias. Era muy común que un chico se hiciera pandillero, entonces gracias al fútbol yo vi un escape para salir adelante, seguir mis estudios, tener becas estudiantiles. Yo vi la gracia de Dios reflejada en una pelota de fútbol y en personas que siempre me apoyaron y nunca me dieron la espalda”, relató.

TRAYECTORIA EN DISTINTOS EQUIPOS

En cuanto a su llegada a equipos de fútbol, Kali comenzó contando que al profe Manuel Alarcón le dieron a dirigir el Vendaval de Apopa, en tercera división. “Yo crecí toda la vida viendo al Vendaval, desde pequeño me llevaban a verlo. Entre Vendaval y Alianza fue creciendo mi amor por un equipo de fútbol”, puntualizó.

Cuando estudiaba en el INA, en segundo año y en segundo nivel, en el juvenil A, fue cuando lo llevaron al Vendaval. En ese torneo el equipo subió a Segunda División, cuando Kali tenía 15-16 años.

“Luego de subir a segunda, me quedé en el equipo y debuté como juvenil en Vendaval y a mí me pasaron mil cosas antes de llegar a Sonsonate, que a veces me dan ganas de llorar por las oportunidades que yo perdí en mi vida, todo por querer jugar en Alianza”, relató.

La historia continúa en el Vendaval, cuando tuvieron un partido para las fiestas de Apopa contra FAS. En ese amistoso Kali anotó dos goles y fue que FAS se interesó en él y le hicieron una propuesta a al equipo, pero Vendaval en ese entonces pidió mucho dinero.

“Fredy Vega me dijo que le llamara, hablamos y me dijo que llegara a jugar con FAS. Yo quedo en que sí, pero lógicamente tenía como objetivo jugar en Alianza, entonces nunca hablé a FAS”, reveló.

Además de FAS, lo contactaron de Atlético Marte, pero no fue a la visoría, cuando se terminó su contrato fue a una de Alianza. “Era una visoría de 3-4 días, me tuvieron los primeros dos días, yo estaba feliz que iba a jugar en el equipo de mis sueños, con el que yo me enamoré del fútbol”.

Sin embargo, al tercer día le dicen que no se iba a poder, entonces regresó a Vendaval y firmó un nuevo contrato de dos años.

“La segunda vez fue en el 2012, cuatro años después, se me da jugar en Alianza y llegar a otra prueba. Al final me terminaron diciendo que no, yo entré en una depresión, llegué a Vendaval y pienso mejor en buscar trabajo, me fui a trabajar al Ingenio El Ángel”, comentó.

Kali se apartó del fútbol por tres años, trabajando como bodeguero en el Ingenio transportando quintales de azúcar. En esos tres años estudió la carrera de Educación Física y en ese período lo llamaron de la Alcaldía de Apopa, ya en el tercer año y regresó a trabajar con el fútbol.

Intentó una vez más jugar en Alianza, pero tampoco se pudo y fue así como aceptó una propuesta de Sonsonate. “Le llamé al Presidente de Sonsonante, Pedro Contreras, por mi pase me dio $2,000. Pero solo jugué prácticamente un partido en Primera División, una carrera muy corta. Decidí volver a Segunda y retirarme en el Apopa”, dijo.

ENTRENADOR EN EL FÚTBOL FEMENINO

La incursión en el fútbol femenino se da cuando Kali estaba jugando para el Apopa, el profesor René David López, actual técnico de Santa Tecla Femenino, fue quien lo apoyó mucho en un inicio.

“Yo estoy agradecido porque fue él quien me impulsó al fútbol femenino. Le ayudé a entrenar en el INA y quería devolverle algo a las instituciones por las que pasé, entonces volví con él al INA”, contó.

El profesor David López tenía tres equipos de fútbol, dos masculinos y uno femenino. “Él me da a escoger y yo me decido por el femenino porque digo yo bueno el fútbol femenino es más fácil y no me voy a complicar”.

La etapa del INA fue muy buena porque de los tres años que estuvo, los tres años se ganaron títulos, en la sub-15 y sub-18 y el título nacional que fue el que dio la pauta para ir a los CODICADER.

“Yo voy a los CODICADER y fuimos a ganar oro centroamericano a Panamá, ganando casi todos los partidos, solo empatamos uno. Ese año me comencé a meter en AD Legend’s y con ellas gané tres títulos a nivel de sub-17 y ahí fue donde se interesó en mí Alianza Women”, relató.

Cuenta que fue René Guillén quien le comentó de él a Gonzalo Sibrián, actual presidente de Alianza, pero ninguno de los dos lo conocían. “Solo sabían que había sido campeón con el INA en CODICADER y venía de Legend’s, siempre trabajando con el profe René David López”, recordó.

Le ofrecieron dirigir Alianza Women y en ese entonces el equipo venía de perder en semifinales ante FAS, pero Alianza había sido campeón el torneo anterior, entonces para ir a los juegos de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) había que pelear el “campeón de campeones” entre Alianza y FAS.

En ese entonces estaban jugadoras como Alejandra Herrera “Maca”, que venía de River Plate, así como también formaban parte Brenda Cerén, Jackeline Velasquez “La Monja”, Raquel Ramirez “la Messi”, Wendy Romero en la portería, Pamela Sibrián, Liliana Payés y se unió Sandra Tamacas.

“Llegué el primer día y firmé el contraro, pero no pusimos salario, eso es real. Me dijeron que comenzáramos con $100 y yo acepté, pero les dije que no acordáramos dinero ahorita, les dije que me vieran primero, que me probaran y si ganábamos la final ahí hablaríamos de salario”, comentó.

En su relato, Kali confesó algo que recuerda muy bien hasta el día de hoy. “El primer día me quería ir de Alianza, esto no lo sabe mucha gente, yo entrené el primer día y sentí un rechazo de las jugadoras, bueno, de algunas jugadoras, porque yo estuve con Legend’s y con ellas nos pasó que tuvimos un encontronazo con Alianza, se dieron malos entendidos”.

Sin embargo, también confesó que siempre estará agradecido con la jugadora Sandra Tamacas, porque después del primer entreno ella le dijo algo, las palabras fueron: “hey profe, usted entrena bien, usted me cae bien, no le haga caso a estas bichas, quédese”.

“Yo me hice a un lado con ganas de llorar y de irme porque primero yo soy aliancista, después porque sentí un rechazo tan grande y sin conocerme, entonces ella (Sandra) se acercó a mí, me da una palmadita en el hombro y me dice: profe siga, no le haga caso, usted trabaje y ya va a ver, este equipo es muy bueno”.

Kali decidió continuar y llegaron a la final, la ganaron 2-0 con goles de Liliana Payés y de la “Messi” (Raquel Ramírez), logrando el pase para UNCAF. “Preparamos muy bien ese torneo, quedando en tercer lugar. Ganamos bronce y jugamos el primer torneo con Alianza, fuimos campeones, todo fue exitoso en el arranque”, enfatizó.

Con Alianza Women, Kali ganó tres campeonatos y perdió dos, a FAS le ganó cuatro finales y perdió dos contra ellos. Todos los años en los que estuvo con el equipo, se llegó a la final.

“Yo salí de Alianza con la frente en alto, pues sabía que di lo mejor de mí, pero la última final en la que estuve, que perdimos, yo la asumí como mía. Ese mismo día yo puse mi renuncia porque asumí la responsabilidad”, detalló.

“Salí por la puerta de atrás, pero siempre respetando. De hecho el siguiente torneo Alianza juega otra vez la final contra Santa Tecla y yo estoy en la grada, gritando como uno más, lastimosamente se perdió la final”.

ACTUALIDAD

Kali es el actual técnico de la reserva de Alianza, iniciando un nuevo reto en su carrera. “Al día de ahora sigo agradecido con Alianza y trabajando para el club”, comentó.

Además, luego de su jornada laboral es entrenador personal. “Este año surgió lo del training soccer que es un entreno personal. La idea es hacerlo yo y luego traer a alguien más para que me apoye, buscar otras puertas y abrir más escuelas de fútbol y que trabajen amigos míos”, contó.

“Mi vida se centra en eso: trabajo, familia y fútbol”, finalizó.